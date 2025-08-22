باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از الجزیره، سوینی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: اقدامات بنیامین نتانیاهو نخستوزیر (رژیم) اسرائیل در غزه مصداق نسلکشی است و حمله زمینی به شهر غزه نیز این وضعیت را وخیمتر خواهد کرد.
وزیر اول اسکاتلند همچنین با تاکید بر اینکه جامعه جهانی نمیتواند در قبال این بحران بیتفاوت بماند، افزود: برای توقف این فاجعه، به اقدامی جدی و فوری نیاز داریم.
به نوشته الجزیره، همزمان با درخواستهای جهانی برای اعمال تحریمهای تسلیحاتی شدید علیه رژیم صهیونیستی، دولت استارمر به همدستی در جنگ این رژیم علیه غزه متهم شده است.
حمزه یوسف سروزیر سابق اسکاتلند نیز پیشتر با بیان اینکه اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه مصداق نسلکشی است، تاکید کرده بود که لندن باید فروش سلاح به این رژیم را متوقف کند.
سروزیر سابق اسکاتلند در مصاحبه با شبکه الجزیره از کییر استارمر نخستوزیر انگلیس خواسته بود تا فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را با توجه به جنایت گسترده این رژیم در غزه متوقف کند.
یوسف با بیان اینکه رهبران رژیم صهیونیستی به کشته شدن مردم بی گناه فلسطین اهمیتی نمیدهند، گفت: ارتش (رژیم) اسرائیل از آغاز حمله خود به نوار غزه تاکنون دهها هزار کودک، زن و انسان بیگناه را کشته و مدارس، بیمارستانها و حتی تاسیسات سازمان ملل در این منطقه را بمباران کرده است.
سروزیر سابق اسکاتلند با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی رژیمی سرکش است که به قوانین بینالمللی پایبند نیست، افزود: بنابراین باید بر اساس قوانین بینالمللی بشردوستانه هرچه سریعتر با تل آویو برخورد کرده و اسرائیل را در مقابل دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و دیوان بینالمللی کیفری (ICC) پاسخگو کرد.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه روز پنجشنبه اعلام کرد که از آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، شمار شهدای فلسطینی به ۶۲ هزار و ۱۹۲ نفر و تعداد مجروحان به ۱۵۷ هزار و ۱۱۴ نفر افزایش یافته است.
رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانیهای عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شدهاند.
تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه میدهد.
با وجود همه این جنایتها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده است که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.
منبع: ایرنا