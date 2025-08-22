سازمان هواشناسی امروز (جمعه) برای استان‌های واقع در نوار شمالی کشور بارش باران پیش‌بینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز (جمعه) در استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، خراسان شمالی، شمال اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

در پنج روز آینده در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

طی این پنج روز در نیمه شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل، ورزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

همچنین طی دو روز آینده در مناطق شمال‌غرب، غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی می‌شود.

امروز شرق دریای عمان، شنبه و یکشنبه تنگه‌هرمز و دریای عمان و طی دو روز آینده دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف، همراه با وزش باد، از بعدازظهر افزایش باد و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

برچسب ها: گزارش هواشناسی ، بارش باران ، هوای تهران
خبرهای مرتبط
رگبار و رعد و برق تا ۵ روز آینده در نواحی جنوب شرقی کشور
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
رسانه‌های پاکستانی؛
کراچی را سیل برد؛ باران جان ۱۰ نفر را گرفت
ولیدکنندگان تنظیم جیره غذایی دام و طیور را در دستور کار قرار دهند
هوای تهران در وضعیت نارنجی و ناسالم است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
عدم مشمولیت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای خریداران برق سبز بورس انرژی اجرا شد؟
آخرین اخبار
رانندگان فریب شکل ظاهری روغن‌های موتور جدید را نخورند
تامین ارز بانک مرکزی برای واردات امسال از ۲۱.۲ میلیارد دلار گذشت
مهلت ارائه ضمانت نامه بانکی کارت‌های بازرگانی غیر تولیدی تمدید شد+ عکس
طرح بحث ۳۰ درصد تلفات آب نوعی فرار از مسئولیت است
صرفه جویی ۳۳۰ میلیون لیتری بنزین از طریق دوگانه‌سوز کردن خودرو
ترخیص ۱۰۰ درصدی و شبانه‌روزی کالای اساسی و دارو
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
عدم مشمولیت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای خریداران برق سبز بورس انرژی اجرا شد؟
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
تاکسی اینترنتی شهرزاد و بابک زنجانی مجوز ندارند
ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان پابرجاست
پایداری جو هوا تا ۵ روز آینده در بسیاری از مناطق کشور
۷۹ واحد نمونه صنعتی و معدنی در مراسم روز ملی صنعت و معدن معرفی می‌شوند
ورود روزانه ۱۸۰۰ اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
وزارت نیرو مخالفتی با ساخت و ساز متوازن و متناسب ندارد
تالار دوم ارز تجاری، بازار شفاف معاملات توافقی گروه دوم
پرداخت ۳۰ همت سود به ۱۰ میلیون سهام‌دار در مرداد ۱۴۰۴
جابه جایی بیش از ۱۴۷ هزار زائر به مشهد از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱ شهریور ماه
اعزام ۲هزار و۲۰۰ دستگاه اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
آغاز پرواز‌های برگشت عمره از ۱۰ شهریورماه ماه/ انجام روزانه یک پرواز حج عمره از ترمینال سلام
تدوین ۹۰ درصدی مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها