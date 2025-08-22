باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز (جمعه) در استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، خراسان شمالی، شمال اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

در پنج روز آینده در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

طی این پنج روز در نیمه شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل، ورزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

همچنین طی دو روز آینده در مناطق شمال‌غرب، غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی می‌شود.

امروز شرق دریای عمان، شنبه و یکشنبه تنگه‌هرمز و دریای عمان و طی دو روز آینده دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف، همراه با وزش باد، از بعدازظهر افزایش باد و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.