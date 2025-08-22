سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته، وزیر امور خارجه روز جمعه ۳۱ مرداد در تماس تلفنی مشترکی با وزرای امور خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان گفت‌و‌گو خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به خبرنگاران راجع به آخرین وضعیت روند مذاکرات ایران-اروپا راجع به موضوع هسته‌ای، گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته، وزیر امور خارجه روز جمعه ۳۱ مرداد در تماس تلفنی مشترکی با وزرای امور خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان گفت‌و‌گو خواهد کرد.

به گفته «اسماعیل بقائی»، در این تماس تلفنی در مورد موضوع هسته‌ای و مطالبات ایران به‌ویژه در رابطه با رفع تحریم‌های ظالمانه و نیز ضرورت پاسخگویی طرف‌های مقابل در ارتباط با حملات جنایتکارانه صورت‌گرفته علیه تاسیسات هسته‌ای ایران بحث خواهد شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تماس تلفنی ، وزیر امور خارجه
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
رفع تحریم‌ها متأسفانه از سال 1392 تاکنون در مذاکره نتیجه و جواب نداده است پس مشکل رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره نخواهد شد و حل نمی شود رفع تحریم‌ها هیچ ارتباطی و ربطی به سه کشور اروپایی ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است. رفع تحریم‌ها 100 درصد فقط به دست آمریکا و اسرائیل است، نه به دست انگلیس، فرانسه و آلمان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
روح شهید امیر عبدالهیان شاد که مقتدر بود
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اروپا بعنوان مترسک اصلا لیاقت مذاکره را داره .
به اروپا بعنوان نوچه نگاه کنید واصلا تحویل نگیرید.
اروپا را فقط ترامپ می داند چطور خار ودلیل کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
آهان
باشه
۰
۲
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۱:۴۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
سالی ششصد میلیارد دلار ضرر تحریم ایران هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اروپا اصلا توان برداشتن تحریم داره?اونا خودشون نصف اوکراین دادن رفت??
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
وقتی می دونیم طرف مذاکره کفتار وبه مذاکره نشستیم تهش شد این همه تحریم وجنگ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
آخه اروپایی ها بدون اجازه آمریکا آب نمی خورن
چطور می خواهید با اونا مذاکره ورفع تحریم کنید
واقعا که!!!!!!!!!!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
مگه ترامپ نمیگه تمام شد پس تمام شد رفت این اروپاییان فقط پادو صهیونیست هستند
۴
۷
پاسخ دادن
