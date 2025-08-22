باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان، درباره برنامههای پیشبینی شده برای پاراتیروکمان، اظهار کرد: امسال مسابقات قهرمانی آسیا چین را که اهمیت زیادی برای ما داشت از دست دادیم و متاسفانه مشمول هزینه و خسارت نیز شدیم. همچنین قرار بر این بود که با تمام توان در مسابقات قهرمانی جهان کره شرکت کنیم که به دلیل عدم آمادگی تیم مجبور شدیم با تعداد کمتری در این تورنمنت حضور پیدا کنیم. البته در تورنمنت جهانی دبی که آبان برگزار میشود با تیم کامل در این رویداد شرکت خواهیم کرد.
وی از اعزام تیم پاراتیروکمان به مسابقات قهرمانی جهان کره در شهریورماه خبر داد و گفت: این رقابتها اولین تورنمنت رسمی تیروکمان در سال جاری است که با ۴ کماندار از قهرمانان جهان و پارالمپیک شرکت خواهیم کرد، تلاش بر این است که بهترین عملکرد را در جهانی کره داشته باشیم.
سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان خاطرنشان کرد: با حمایت فدراسیون جانبازان و توانیابان هر ماه یک اردو با ۲۰ ورزشکار جوان داریم که اکثر آنها را بانوان کماندار تشکیل میدهند؛ چیزی که تا به حال سابقه نداشته است. سعی داریم نگاه ویژهای به بخش بانوان داشته باشیم و با برنامهریزی دقیق و مدون کمانداران خوبی را برای سالهای آینده پرورش دهیم تا بهترین نتیجه را با کمانداران جوان در پارالمپیک لس آنجلس کسب کنیم.
او در پایان یکی از دغدغههای تیروکمان را بحث تجهیزات عنوان کرد و افزود: دغدغه اصلی ما بحث تجهیزات است. با گرانی دلار و تورمی که بوجود آمده و عدم دسترسی به تجهیزاتی که تمام آنها تولیدات خارجی است یک مقدار کار برای ما سخت شده، اما امیدواریم با حمایت فدراسیون جانبازان و توانیابان و کمیته ملی پارالمپیک و با کمک اسپانسرها بتوانیم زودتر به تجهیزات موردنیاز دسترسی پیدا کنیم.