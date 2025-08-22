سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان یکی از مشکلات این رشته را کمبود تجهیزات عنوان کرد و گفت:، چون اکثر تجهیزات تیروکمان وارداتی است شرایط سختی برای تهیه تجهیزات داریم که امیدوارم با حمایت کمیته ملی پارالمپیک این مشکل برطرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان، درباره برنامه‌های پیش‌بینی شده برای پاراتیروکمان، اظهار کرد: امسال مسابقات قهرمانی آسیا چین را که اهمیت زیادی برای ما داشت از دست دادیم و متاسفانه مشمول هزینه و خسارت نیز شدیم. همچنین قرار بر این بود که با تمام توان در مسابقات قهرمانی جهان کره شرکت کنیم که به دلیل عدم آمادگی تیم مجبور شدیم با تعداد کمتری در این تورنمنت حضور پیدا کنیم. البته در تورنمنت جهانی دبی که آبان برگزار می‌شود با تیم کامل در این رویداد شرکت خواهیم کرد. 

وی از اعزام تیم پاراتیروکمان به مسابقات قهرمانی جهان کره در شهریورماه خبر داد و گفت: این رقابت‌ها اولین تورنمنت رسمی تیروکمان در سال جاری است که با ۴ کماندار از قهرمانان جهان و پارالمپیک شرکت خواهیم کرد، تلاش بر این است که بهترین عملکرد را در جهانی کره داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان خاطرنشان کرد: با حمایت فدراسیون جانبازان و توانیابان هر ماه یک اردو با ۲۰ ورزشکار جوان داریم که اکثر آن‌ها را بانوان کماندار تشکیل می‌دهند؛ چیزی که تا به حال سابقه نداشته است. سعی داریم نگاه ویژه‌ای به بخش بانوان داشته باشیم و با برنامه‌ریزی دقیق و مدون کمانداران خوبی را برای سال‌های آینده پرورش دهیم تا بهترین نتیجه را با کمانداران جوان در پارالمپیک لس آنجلس کسب کنیم. 

او در پایان یکی از دغدغه‌های تیروکمان را بحث تجهیزات عنوان کرد و افزود: دغدغه اصلی ما بحث تجهیزات است. با گرانی دلار و تورمی که بوجود آمده و عدم دسترسی به تجهیزاتی که تمام آن‌ها تولیدات خارجی است یک مقدار کار برای ما سخت شده، اما امیدواریم با حمایت فدراسیون جانبازان و توانیابان و کمیته ملی پارالمپیک و با کمک اسپانسر‌ها بتوانیم زودتر به تجهیزات موردنیاز دسترسی پیدا کنیم.

برچسب ها: پاراتیروکمان ، رقابت های جهانی پاراتیروکمان
خبرهای مرتبط
بانوی پاراکماندار ایران راهی مرحله یک چهارم شد 
با دعوت فدراسیون جهانی پاراتیروکمان؛
زهرا نعمتی عازم سوییس شد
همتی: دو مدال نقره ام را به مردم ایران تقدیم می‌کنم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امامعلی حبیبی درگذشت
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
آخرین اخبار
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
امامعلی حبیبی درگذشت
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم
فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران
مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد
ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد
شروع افتضاح تن‌هاخ روی نیمکت لورکوزن/ پیروزی اینتراخت و شکست اشتوتگارت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان؛ طلا بر گردن فرنگی‌کار ایران
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
مایکل اونینگ، بامداد در تهران
تمدید یک‌ماهه معافیت سهرابیان
منچسترسیتی ۰ - ۲ تاتنهام/ خرید دوناروما، اولین وظیفه پپ بعد از نخستین شکست فصل + فیلم
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان برنزی شد
مس رفسنجان: فسخ قرارداد‌ها تصمیم رسول خطیبی بود/ متضرر نشدیم
افشای تصمیم آخر نظری جویباری؛ حکم اخراج سخنگو روی میز هیات مدیره