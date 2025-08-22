باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی پیش پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری تعدادی سارق و مالخر در پایتخت خبر داد. سارق ۲۳ سالهای که سرقت ۱۰۰ دستگاه موتورسیکلت را در کارنامه خود دارد و در این طرح پلیس دستگیر شده بود.
این سارق درباره انگیزه سرقتش میگوید: مدتی قبل با یکی از رفقایم تصمیم گرفتیم برای پولدار شدن، دست به دزدی بزنیم، اما نمیدانستیم دزدیدن چه چیزی بهتر است، تا اینکه به خاطر علاقهمان به موتورسیکلت، تصمیم گرفتیم موتور بدزدیم و، چون تعداد آن در شهر زیاد است به نظر تصمیم خوبی میآمد.
وی ادامه میدهد: با رفیقم در شهر میگشتیم و هرجا میدیدیم موتوری پارک است و موقعیت فراهم است؛ قفلی که روی موتورها بود را با یک بشکن میشکستیم، روشنش میکردیم و سوار بر خود آن موتور از محل فرار میکردیم.
این سارق میافزاید: موتورهای جدید را نمیتوان با این روش سرقت کرد؛ اما موتورسیکلتهای هوندا و آپاچی با همین روش شکستن قفل، قابل دزدیدن بودند.
وی بیان کرد: هر موتورسیکلت ۱۰۰ میلیونی را ۱۰ میلیون تومان میفروختیم و مبلغ را با رفیقم نصف میکردیم.
سرقت از تهران فروش در شهریار
همدست این سارق نیز که ۲۸ ساله است، در گفتوگو با ایسنا میگوید: مجردم و سابقهای ندارم، اما با رفیقم تصمیم گرفتم دزدی کنم تا با زحمت کمتر، پول بیشتری به جیب بزنیم.
وی میافزاید: هر روز از شهریار با رفیقم به تهران میآمدیم و در خیابانهای مختلف گشت میزدیم تا موقعیت مناسبی پیدا کنیم. اکثرا حوالی بازار میرفتیم که موتورهای قدیمی در خیابان رها شده بودند و قفل درستی نداشتند.
این سارق ادامه میدهد: با یک بشکن، قفل موتورها را میشکستیم و بعد سریع سوار آنها شده و فرار میکردیم. از این راه پول خوبی به دست آوردیم و شرایطمان خوب شده بود تا اینکه توسط پایگاه هشت آگاهی دستگیر شدیم و الان پشمانیم.