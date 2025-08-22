سارقانی که با استفاده از یک قفل «بشکن»، بیش از ۱۰۰ دستگاه موتورسیکلت را به سرقت برده بودند، دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی پیش پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری تعدادی سارق و مالخر در پایتخت خبر داد. سارق ۲۳ ساله‌ای که سرقت ۱۰۰ دستگاه موتورسیکلت را در کارنامه خود دارد و در این طرح پلیس دستگیر شده بود.

این سارق درباره انگیزه سرقتش می‌گوید: مدتی قبل با یکی از رفقایم تصمیم گرفتیم برای پولدار شدن، دست به دزدی بزنیم، اما نمی‌دانستیم دزدیدن چه چیزی بهتر است، تا اینکه به خاطر علاقه‌مان به موتورسیکلت، تصمیم گرفتیم موتور بدزدیم و، چون تعداد آن در شهر زیاد است به نظر تصمیم خوبی می‌آمد.

وی ادامه می‌دهد: با رفیقم در شهر می‌گشتیم و هرجا می‌دیدیم موتوری پارک است و موقعیت فراهم است؛ قفلی که روی موتور‌ها بود را با یک بشکن می‌شکستیم، روشنش می‌کردیم و سوار بر خود آن موتور از محل فرار می‌کردیم.

این سارق می‌افزاید: موتور‌های جدید را نمی‌توان با این روش سرقت کرد؛ اما موتورسیکلت‌های هوندا و آپاچی با همین روش شکستن قفل، قابل دزدیدن بودند.

وی بیان کرد: هر موتورسیکلت ۱۰۰ میلیونی را ۱۰ میلیون تومان می‌فروختیم و مبلغ را با رفیقم نصف می‌کردیم.

سرقت از تهران فروش در شهریار

همدست این سارق نیز که ۲۸ ساله است، در گفت‌و‌گو با ایسنا می‌گوید: مجردم و سابقه‌ای ندارم، اما با رفیقم تصمیم گرفتم دزدی کنم تا با زحمت کمتر، پول بیشتری به جیب بزنیم.

وی می‌افزاید: هر روز از شهریار با رفیقم به تهران می‌آمدیم و در خیابان‌های مختلف گشت می‌زدیم تا موقعیت مناسبی پیدا کنیم. اکثرا حوالی بازار می‌رفتیم که موتور‌های قدیمی در خیابان رها شده بودند و قفل درستی نداشتند.

این سارق ادامه می‌دهد: با یک بشکن، قفل موتور‌ها را می‌شکستیم و بعد سریع سوار آنها شده و فرار می‌کردیم. از این راه پول خوبی به دست آوردیم و شرایطمان خوب شده بود تا اینکه توسط پایگاه هشت آگاهی دستگیر شدیم و الان پشمانیم.

برچسب ها: سارق موتورسیکلت ، دستگیری سارق
خبرهای مرتبط
دستگیری ۲۹ سارق در رشت
سارق حین ارتکاب جرم زمین‌گیر شد
کشف ۲۶۸ مورد سرقت در کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اینکه این افراد دست به سرقت میزنن رو باید از کلانتری‌های محل دانست که اگر کلانتری ها و بعضی ماموران به دنبال فساد و ارتشا از دیگران نباشن هیچ وقت دزدی ای رخ نمیده .وقتی یک مسئول فاسد باشه زیر دستان هم فاسد خواهند شد .مردم از نیروهای کلانتری ها راضی نیستن بالله راضی نیستن.
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
? هر روز تعطیل کردن مملکت به بهانه‌های مختلف حدود ۲ هزار میلیارد تومان خسارت برای کشور به همراه دارد/ با هر روز تعطیل کردن تهران، بحران آب تنها یک روز به عقب می‌افتد

محمدابراهیم رئیسی پژوهشگر حوزه اقتصاد آب در گفت‌وگو با «اقتصاد ۱۲۰»:
با تعطیل کردن مداوم تهران، استان مازندران با بحران آب، جا، غذا و زباله مواجه می‌شود
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
قفل شکن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
عجیب نیست..پس از ..صد فقره دزدی .... دستگیر شده‌اند!!!...اصلا چرا دستگیر شدند ؟!!
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
امان از لقمه حرام.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ما لخرها هم باید مجازات شوند
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
حالا که گرفتنشون چکارش می کنند؟. هیچ فردا آزاد میشند.
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
هوندا ۱۰۰ میلیونی دزدیدن هم داره
یک سال کار کن هوندا با تکنولوژی ۴۰ سال پیش بخر، البته اگه تا یک سال گرون نشده باشه
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۲:۳۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
سلام به این دوستمون از روستای رباط سمنگان تربت جام. متاسفانه هیچ کسی سرجای خودش نیست. و امثال اینها زیاد هستن.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی ازقم
۱۲:۱۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
سلام علیکم اولا ممنونیم ازهمه دلاوریهای نیروی انتظامی بزرگ که برای این مردم خون وجانشون میگذرند تا مردم را درآسایش وارامش بگذارند ...درود بروجدان وشرف این غیورمردان ...زنده وپاینده باشید .....دوما ازدستگاه قضا واقعا باید انتقاد کرد چرا که با این سارقین وکل سارقین اعم از موتور وماشین اسباب منزل وهمه چرا باید اینقدرمدارا که روز بروز بیشتر ازبیشتر بشوند وپروح وگستاخ حتی به مامورین امنیت ومظلوم ناجا ...ناسزا وحرف های ناجور بزنند ..من خودم شخصا موتور صفرم رادزدیدند بعداز مدتی شکایت سارق موتورم پیداشد ..سارقی که به گفته خودش وشواهد شکایت مردم 120دستگاه موتور سرقت کرده بودند اعتراف در کلانتری داشت که خودم باسارق صحبت کردم ....نیروی غیور انتظامی سارق را به دادسرا تحویل ومراحل قضایی پیگیر وگفتند بروید تا دادگاه ..بعدازمدتی بی اطلاعی گفتند پرونده نیست گم شده باپیگیری وپارتی بازی بلاخره پرونده پیدا وخودم شخصا با قاضی مربوطه صحبت کردم میگوید با سند ازادشده در دوهفته مجدا 20دستگاه موتور دوباره سرقت کرده مانمیدونم باید بااین سارق چکار کنیم پرونده بره دادسرا کمیسیون تا خبرکنیم الان حدود 3سال هریکی دوماه ابلاغ قضایی میفرستند وقتی میرویم نه دادگاهی ونه رسیدگی دادگاهی ...حال تاکی ایشان همین طور بیرون آزاد باشه وموتور وسیله مردم را بدزدد ومردم را به چالش بکشه...خدارحمت کنه اقای خلخالی را ...درقم اقایان محترم خدا بیامرزگنجی دادستان وامیرتیمسار حاج خداکرم روح همه شان شاد باد انشااله ..تا دوسه تا دست قطع نکنید منتظر بدتر شدن اوضاع هم باشید که حتی اختیار ناموس هم دیگه نمیتونی بیرون از خانه حفظ کنی چون امنیت برای خلافکارها بسیارحفظ شده دم اقای اژه ایی گرم بااین دستگاه قضا ...خیرش ببینه که امنیت برای خلافکار ها درست کرده ...اقای محترم دزد دریک پرونده 120شاکی راحت بیرون میگرده ..سارق دیگری ماشین صفر دزدیده اند خبری نیست ..اموال طلای خانمی را درمنزل او دزدیده اند هیچ خبری نیست ...تا کی سرشان باید داخل برف باشه ...تورابخدا به جای این همه تبلیغات بیخودی به بفکر اموال باشید ..موتوری که پیک کار میکنه برای روزی خانه موتورش سرقت شد ودیگه بس بخودبیایید اقایان قضایی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اینجا هنر نیست تا ۱۰۰ تا موتورسیکلت سرقت کردند هنر اونجا که از موتورسیکلت اولی باید دستگیر باشند نه بعد از صد تا موتورسیکلت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
بیشتر موتورهای پلاک مخدوش یا بدون پلاک در قم زیر پای افغانیها هست .
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
بدترین مجازات زندان چون نه هزینه داره نه هیچی حداقل ازشون کار بکشید پول جای خواب و نگهبان، دزدی بکنی و بفرستی هتل
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
روستای رباط سمنگان تربت جام بیش از هزار موتور بدون پلاک و سرقتی رو مردمش دارن سوار میشن و پاسگاه مالکی بخصوص رئیس این پاسگاه با اینکه میدانه این همه موتور سرقتی در این روستا جولان میده اما انگار سارقان از اقوامش هستن و هیچ اقدامی برای جمع آوری این موتورها نمیکنه فقط میاد و موتورهای چندتا کارگر بدبخت رو از یه روستای دیگه که کارت و پلاک هم داره به بهانه نداشتن بیمه میبره پارکینگ .این ظلم به مردم این منطقه سخت میگذره
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
روستای رباط سمنگان در تربت جام بالای هزار موتور بدون پلاک و سرقتی سوار میشن و پاسگاه مالکی هم معلوم نیست چه وعده ای از این روستا گرفته که هیچ اقدامی برای توقیف موتورهای سرقتی از مردم بیچاره نمیکنه. لطفا این پاسگاه را یا جمع کنین یا چند تا مامور درست بزارین تا با سارقین کنار نیان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
دست این دونفر بابشکن باید قطع شود چند نفررابدبخت کردن
۱
۱۸
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۳۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
واییییییییییی ی موتورسیکلت شده ۱۰۰ میلیون
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ناراحتی برگرد
United States of America
ناشناس
۰۹:۳۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
واییییییییییی ی موتورسیکلت شده ۱۰۰ میلیون
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
گفتم ناراحتی برگرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
بنظرم باید میفرستادنشون برای فروش موتور به همون شخصی که می فروختن و اون رو هم دستگیر می کردن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
کلانتری جلوی سرقت موبایل و ماشین و خونه رو بگیره سرقت موتور پیشکش
۲
۷
پاسخ دادن
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
آخرین اخبار
چهار ایستگاه جدید مترو در ماه‌های پیش رو افتتاح می‌شود
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد
حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم
خدمت‌رسانی ویژه هلال‌احمر به زائران دهه آخر صفر در مشهد
سردار منتظر المهدی: نجات جان انسان، به منزله نجات جان جهان است
کشف محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی (ره)