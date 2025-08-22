باشگاه خبرنگاران جوان - طرح بیمه دانشجویی تأمیناجتماعی به عنوان یکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی است که دانشجویان برای ثبتنام در طرح بیمه دانشجویی، میتوانند از طریق مراجعه سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی به نشانی es.tamin.ir یا از طریق اپلیکیشن «تأمین من» اقدام کنند، این در حالیست که ثبتنام حضوری در شعبه یا کارگزاری نیز ممکن است و حقبیمه را هم میتوان از طریق همان سامانه و اپلیکیشن «تأمین من» یا مراجعه حضوری به شعب سازمان تأمیناجتماعی پرداخت کرد.
در همین راستا نیز سازمان تامین اجتماعی به برخی از پرسشهای پرتکرار مردمی مطرح شده در این زمینه پاسخ داده است:
بیمه دانشجویی چیست؟
دانشجویان در حال تحصیل در مراکز آموزش عالی، با داشتن کارت دانشجویی معتبر میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.
تفاوت بیمه دانشجویی و بیمه زنان خانهدار در چیست؟
بیمه دانشجویی برای افرادی است که در حال حاضر مشغول به تحصیل هستند، اما بیمه زنان خانهدار برای خانمهای متاهل یا مجرد فاقد شغلی است که خانهدار هستند، طراحی شده و به طور کلی هر دو نوع بیمه یادشده، از ضوابط مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تبعیت میکند.
تفاوت بیمه دانشجویی و مشاغل آزاد در چیست؟
بیمه دانشجویی براساس مقررات مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد صورت میگیرد با این تفاوت که در صورت تحت تکفل بودن دانشجو (تبعی پدر یا مادر بیمهپرداز) امکان انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان میسر بوده و این قرارداد رابطه تبعی را قطع نمیکند.
فواید بیمه دانشجویی چیست؟
هر چند هدف دانشجو در دوران تحصیل، کسب دانش، مهارت و توانمندی جهت حضور در عرصههای آینده کشور بوده و فعالیت آنان شغل تلقی نمیشود، لیکن دانشجویان به عنوان سرمایه ارزنده نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و با آگاهی مبتنی بر دانش در تولید و اشتغال نقش اساسی را ایفاء میکنند و برای تأمین آتیه خود ضرورت دارد که تحت پوشش حمایتهای بیمهای از جمله بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و خدمات درمانی قرار گیرند. بر همین اساس سازمان تأمین اجتماعی بستر بیمهپردازی برای دانشجویان درچارچوب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را فراهم کرده و درحال حاضر نیز امکان انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه به صورت کاملاً غیرحضوری جهت آنان وجود دارد.
شرایط بیمه دانشجویی سازمان تامین اجتماعی چیست؟
دانشجویان دارای کارت دانشجویی معتبر در سنین بین ۱۸ تا ۵۰ سال میتوانند خود را بیمه کنند. دانشجویانی که بیش از ۵۰ سال سن دارند، باید معادل مازاد سنی بیش از ۵۰ سال، سابقه بیمهپردازی قبلی داشته باشند. البته اگر آنها دارای ۱۰ سال سابقه قبلی بیمهپردازی باشند، از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود.
بیمه دانشجویی شامل چه کسانی میشود؟
این بیمه فقط برای دانشجویانی است که در دانشگاههای معتبر مشغول به تحصیل هستند.
نرخ حق بیمه دانشجویی و نحوه محاسبه چگونه است؟
نرخ ۱۲ درصد، ۱۴ درصد، ۱۸ درصد براساس نرخ پرداخت حق بیمه در دستمزد قرارداد متفاوت است. در صورت دارا بودن سابقه قبلی کمتر از ۵ سال یا نداشتن سابقه به انتخاب متقاضی بین ۱.۱ حداقل دستمزد مصوب و حداکثر دستمزد در صورت بالا بودن سابقه قبلی بیش از ۵ سال از ۱.۱ حداقل دستمزد مصوب تا حداکثر میانگین دستمزد ۳۶۰ روز آخر بیمه پردازی به انتخاب متقاضی.
نحوه انعقاد قرار دانشجویی چگونه است؟
راهنمای انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان در سامانه es.tamin.ir منوی بیمه شدگان / بیمه شدگان خاص بیمه فراگیر خانواده ایرانی / راهنمای انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان وجود دارد.
خدمات بیمه دانشجویی تامین اجتماعی چیست؟
با توجه به نرخ حق بیمه انتخابی توسط بیمه شده و همچنین انتخاب یا عدم انتخاب حمایت درمان، حسب مورد تعهدات زیر به این بیمه شدگان ارائه میگردد: بازنشستگی؛ فوت؛ از کارافتادگی؛ خدمات درمانی
تعهدات و درمان بیمه دانشجویی چیست؟
بازنشستگی - فوت - ازکارافتادگی و خدمات درمانیدر صورت پرداخت حق بیمه سرانه درمان ارائه خدمات درمانی میسر خواهد شد. در صورتی که افراد تبعی مشمول نظام بیمهای دیگری و یا تامین اجتماعی باشند از پرداخت حق سرانه درمان معاف خواهند بود. تعهدات بیمه دانشجویی بر حسب نوع قرار داد (۱۸ درصد، ۱۴ درصد و ۱۲ درصد) مشخص میشود.
آیا میتوان بیمه دانشجویی را خرید؟
شروع بیمه دانشجویی از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود و امکان خرید سوابق دوران دانشجویی در گذشته وجود ندارد.
امکان ثبت قرارداد بیمه دانشجویی را در سامانه ندارم، راهکار چیست؟
در صورت بروز خطا در زمان انعقاد قرارداد بیمه دانشجویی باید با مرکز پاسخگویی ۱۴۲۰ تماس حاصل کرده تا پس از بررسی مراتب نسبت به برطرف کردن مشکل مطروحه اقدامات لازم صورت پذیرد.
آیا میتوان بیمه دانشجویی را بعد از فارغ التحصیلی ادامه داد؟
بله، امکان ادامه بیمهپردازی پس از اتمام دوران تحصیل در قالب بیمه اختیاری یا بیمه حرف و مشاغل آزاد میسر است و سوابق بیمه دانشجویی با سوابق بیمهپردازی بعد از دوران دانشجویی تجمیع میشود.
آیا بیمه دانشجویی برای دانشجویان خارج از کشور داریم؟
این بیمه فقط برای دانشجویانی است که در دانشگاههای داخل تحصیل میکنند. دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور میتوانند از بیمه ایرانیان خارج از کشور استفاده کنند.
آیا بیمه دانشجویی در سوابق بازنشستگی موثر است؟
بله؛ سوابق بیمه دانشجویی جزو سوابق قابل محاسبه برای استفاده از خدمات بازنشستگی لحاظ میشود.
آیا بازخرید بیمه دانشجویی امکانپذیر است؟
خیر؛ بازخرید سوابق تأمین اجتماعی در هیچ طرح یازجمله طرح بیمه دانشجویی امکان پذیر نیست.
آیا بیمه دانشجویی سنوات قبل قابل خرید است؟
شروع بیمه دانشجویی از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود و امکان خرید سوابق دوران دانشجویی در گذشته وجود ندارد.
آیا انعقاد قرارداد بیمه دانشجویی موجب قطع مستمری میشود؟
با توجه به اینکه تحصیل شغل تلقی نمیشود، در صورتی که دانشجو از مستمری بازماندگان استفاده کند با انعقاد قرارداد دانشجویی مستمری وی قطع نمیشود.
در چه صورتی امکان استرداد مبلغ حق بیمه دانشجویی امکانپذیر است؟
استرداد مبلغ صرفا در زمانی امکانپذیر است که برای فرد همزمان با سوابق بیمه دانشجویی، بیمه اجباری نیز ارسال شده باشد و باتوجه به ارجحیت بیمه اجباری امکان استرداد مبلغ امکانپذیر میشود.