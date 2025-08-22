حضور "سردار سرتیپ پاسدار حاج بهرام نوروزی" به اتفاق هیئت رئیسه فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور، در بهشت فضل شهرستان نیشابور سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار حاج بهرام نوروزی" به اتفاق هیئت رئیسه فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان،مسؤلان انتظامی و خانواده هاي معظم شهدا و ایثارگران درمراسم اولین سالگرد مرحومه حاجیه خانم "مریم کیوان مهر"مادر "ستواندم شهید محمدحسن کاریزی حضور داشتند.  "سرتیپ پاسدار حاج بهرام نوروزی"، از فرماندهان دفاع مقدس، کمیته پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی و درحال حاضر مشاور فرمانده کل انتظامی کشور است که با حضور درمحل گلزار شهدای بهشت فضل خاطراتی شنیدنی از رشادت‌های "شهید کاریزی" نقل کرد.

"شهید والامقام ستواندم محمد حسن کاریزی" فرمانده پاسگاه انتظامی میرجاوه استان سیستان و بلوچستان بود که در تاریخ ۶۲/۶/۴ در درگیری مسلحانه با اشرار مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

