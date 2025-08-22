سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۵ ریشتر منطقه گذرگاه «دریک» بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب را لرزانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۵ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۲ و ۱۶ دقیقه بامداد امروز (جمعه / به وقت گرینویچ) منطقه گذرگاه «دریک» بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب را لرزانده است.

به نقل از تارنمای فری پرس ژورنال، در اطلاعیه سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده آمده است: این زلزله در عمق ۳۶ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است و در حال حاضر کارشناسان این سازمان در حال بررسی احتمال وقوع سونامی در منطقه هستند.

بر اساس بیانیه سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، کانون این زلزله در موقعیت ۶۰.۲۶ عرض شمالی و ۶۱.۸۵ طول شرقی ثبت شده است.

هنوز از تلفات جانی و خسارات احتمالی این زمین‌لرزه گزارشی منتشر نشده است.

منبع: ایرنا

Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۰:۲۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
انشاءالله تعالی آمریکا به اذن الهی با خاک یکسان بشه تا دنیا به توازن وامینت وآرامش واقعی برسه. الهی آمین یا رب العالمین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
خدا خودش این آمریکای وحشی رو نابود کنه فرقی نمیکنه جنوبی یا شمالی یا مرکزی
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
مشتی این قاره امریکای جنوبیه ربطی به کشور امریکا نداره خیلی از کشورهاش با ما دوست هستن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
خدا ظالم نابود کنه نه مردم بی گناه خیلی از مردم آمریکا هم از دست افراطی ها ودولت هاشون تهت ظلم هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
امریکای جنوبی دقیقا کجا؟
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
کلاس چندی عمو؟
آمریکا شمالی داریم و جنوبی. اینجا نزدیک قطب جنوب و آمریکای جنوبیه. مشقاتو بنویس آفرین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
منظور یعنی شامل چه کشورهایی اگه شامل مناطق ظالم هاست خدا به بلا دچارشون کنه واگه مردم تحت ظلم خدا از بلا در امانشان نگه دارد
