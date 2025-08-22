باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال جوانان ایران در دومین روز از مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال امروز (جمعه، ۳۱ مرداد) به مصاف پورتوریکو رفت.

ملی‌پوشان ایران موفق شدند در سه ست پیاپی حریف خود را شکست بدهند و دومین پیروزی خود را کسب کنند.

ست اول: ۲۵ بر ۱۴ ایران

ست دوم: ۲۵ بر ۱۴ ایران

ست سوم: ۲۵ بر ۹ ایران

در پایان این مسابقه مرتضی نریمانی با کسب ۱۵ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن زمین شد.

تیم ملی ایران که در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان همگروه است، فردا (شنبه، اول شهریور) در سومین مسابقه‌اش از ساعت ۶:۳۰ صبح به مصاف کره‌جنوبی می‌رود.

ایران در نخستین مسابقه خود قزاقستان را شکست داد و امروز با پیروزی برابر پورتوریکو به دومین برد پیاپی دست پیدا کرد.