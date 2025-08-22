باشگاه خبرنگاران جوان - کریستال پالاس در حالی که در بازی رفت پلی‌آف لیگ کنفرانس اروپا فردریکستاد نروژ را ۱-۰ شکست داد، شاهد آخرین حضور اِبرچی اِزِه با پیراهن این تیم بود. ژان فیلیپ ماتتا در دقیقه ۵۴ تنها گل این بازی را به ثمر رساند.

الیور گلاسنر سرمربی کریستال پپالاس تأیید کرد که اِبِرِچی اِزِه آخرین بازی خود را با پیراهن کریستال پالاس انجام داده است و این بازیکن به زودی راهی آرسنال خواهد شد.

آرسنال به توافقی به ارزش ۶۰ میلیون پوند (۸۰.۵ میلیون پوند) با این بازیکن رسیده و ستاره ۲۷ ساله پالاس را برای ادامه فصل به خدمت گرفته است. اِزِه پیش از این در آستانه انتقال به تاتنهام قرار داشت.

گلاسنر در پاسخ به این سوال که آیا اِزِه به ورزشگاه امارات می‌رود یا نه؟ گفت: من سرمربی کریستال پالاس هستم و فکر می‌کنم او دیگر برای ما بازی نخواهد کرد و بنابراین باید تیم را برای بازی با ناتینگهام فارست در لیگ برتر در روز یکشنبه و بازی برگشت مقابل فردریکستاد بدون ابرچی آماده کنم.

سرمربی پالاس در پایان گفت: من نمی‌توانم کاری انجام دهم و بازیکن جدیدی بخرم. نمی‌توانم قرارداد بازیکنی را امضا کنم. مدیران باشگاه باید بازیکن بخرند. ما به بازیکن جدید نیاز داریم. البته اضافه کردن بازیکن جدید آسان است. ما می‌دانستیم که احتمال رفتن او بسیار زیاد است و صادقانه بگویم ما فرصت جایگزینی او را از دست دادیم. این کاملاً تقصیر ماست و تقصیر هیچ کس دیگری نیست.