باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانه‌های دولتی، روز جمعه پس از پاره شدن طناب در پلی در حال ساخت در شمال غرب چین، هفت نفر کشته و ۹ نفر دیگر مفقود شدند.

روزنامه چاینا دیلی گزارش داد که ۱۵ کارگر و یک مدیر پروژه در محل پلی که بر روی رودخانه زرد در استان چینگهای در حال احداث بود حضور داشتند که طناب حدود ساعت ۳ بامداد روز جمعه پاره شد.

به گزارش این روزنامه، پل روی خط راه‌آهن سیچوان-چینگهای، بزرگ‌ترین پل قوسی فلزی راه‌آهن دوخطه در جهان است.

این گزارش افزود: این پل همچنین اولین پل قوسی فلزی راه‌آهن چین است که از رودخانه زرد - دومین رود طولانی این کشور - عبور می‌کند.

تصاویر منتشرشده در وبسایت روزنامه چاینادیلی، پل نیمه‌ساخته را نشان می‌داد که بخش میانی آن هنوز تکمیل نشده و دو برج داربست غول‌پیکر و چندین جرثقیل در کنار آن دیده می‌شود.

این گزارش افزود که یک عملیات نجات در جریان است.

سوانح صنعتی به دلیل مقررات مبهم و استاندارد‌های ایمنی سست، در چین نسبتاً رایج است. در دسامبر سال گذشته، ۱۳ نفر پس از فروریختن یک سایت ساخت‌وساز برای یک راه‌آهن مهم در شهر شنژن در جنوب چین مفقود شدند. هیچ گزارشی از نجاتیافتگان وجود نداشت.

منبع: خبرگزاری فرانسه