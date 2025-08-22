در پی پاره شدن طناب یک پل در حال ساخت در شمال غرب چین ۱۶ تن کشته و ناپدید شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانه‌های دولتی، روز جمعه پس از پاره شدن طناب در پلی در حال ساخت در شمال غرب چین، هفت نفر کشته و ۹ نفر دیگر مفقود شدند.

روزنامه چاینا دیلی گزارش داد که ۱۵ کارگر و یک مدیر پروژه در محل پلی که بر روی رودخانه زرد در استان چینگهای در حال احداث بود حضور داشتند که طناب حدود ساعت ۳ بامداد روز جمعه پاره شد.

به گزارش این روزنامه، پل روی خط راه‌آهن سیچوان-چینگهای، بزرگ‌ترین پل قوسی فلزی راه‌آهن دوخطه در جهان است.

این گزارش افزود: این پل همچنین اولین پل قوسی فلزی راه‌آهن چین است که از رودخانه زرد - دومین رود طولانی این کشور - عبور می‌کند.

تصاویر منتشرشده در وبسایت روزنامه چاینادیلی، پل نیمه‌ساخته را نشان می‌داد که بخش میانی آن هنوز تکمیل نشده و دو برج داربست غول‌پیکر و چندین جرثقیل در کنار آن دیده می‌شود.

این گزارش افزود که یک عملیات نجات در جریان است.

سوانح صنعتی به دلیل مقررات مبهم و استاندارد‌های ایمنی سست، در چین نسبتاً رایج است. در دسامبر سال گذشته، ۱۳ نفر پس از فروریختن یک سایت ساخت‌وساز برای یک راه‌آهن مهم در شهر شنژن در جنوب چین مفقود شدند. هیچ گزارشی از نجاتیافتگان وجود نداشت.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: کشور چین ، ریزش پل
خبرهای مرتبط
۷ کشته و ۶۹ زخمی در پی ریزش پل در روسیه و خارج شدن قطار از ریل
دستکم ۱۷ کشته در پی ریزش پل در حال ساخت در هند+ فیلم
۶۲ کشته و مفقود بر اثر ریزش پل در چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
آخرین اخبار
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است