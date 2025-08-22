۶۰ لیتر سهمیه بنزین شهریور ۱۴۰۴ خودرو‌های شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، بامداد شنبه (یکم شهریور) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۶۰ لیتر سهمیه بنزین شهریورماه، ششمین سهمیه ۱۴۰۴ است که به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودرو‌های عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ می‌شود.

سهمیه‌بندی بنزین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها، در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
من که تو عمرم حتی یک لیتر بنزین مصرف نکرده اند
حق و حقوقم چه می شود ؟
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
برو با پارچ از جایگاه بگیر تو خونه صبح تا شب بنوش
حرف مفت میزنی چرا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ممنونم
خیلی ممنونم
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۲:۲۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
۳۰ لیتر میدادیندا . ۶۰ لیتر رو از کجاتون آوردید.
۷
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
۳۰لیتر مال موتوره مال ماشین ۶۰ لیتره. خابی یا بیدار عمو یادگار
