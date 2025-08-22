پس از صدور حکم بازداشت برای «لاهور شیخ جنگی» رئیس «حزب خلق» و از شخصیت‌های بانفوذ در اقلیم کردستان، شهر سلیمانیه شاهد درگیری‌های خونین بوده و خانه «پافل طالبانی» هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه تلویزیونی العهد عراق تصاویری از حمله پهپادی به محل اقامت «پافل طالبانی» رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در منطقه «دباشان» سلیمانیه منتشر کرد.

شبکه تلویزیونی العهد اعلام کرد که محل اقامت طالبانی هدف سه حمله پهپادی قرار گرفته و پدافند هوایی مستقر در محل اقامت او در سلیمانیه با پهپاد‌های انفجاری مقابله کرد. یکی از پهپاد‌ها نزدیک دانشگاه سلیمانیه سرنگون شد.

این حمله پس از آن صورت گرفت که روز گذشته دادگاه سلیمانیه حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی رئیس «حزب خلق» و از شخصیت‌های بانفوذ در اقلیم کردستان را به اتهام ایجاد آشوب و تنش و مسائل مرتبط با امنیت و نظم عمومی صادر کرد و پلیس سلیمانیه نیز اعلام کرد که حکم دادگاه را اجرا می‌کند.

بر اساس گزارش العهد، همه ورودی‌های شهر سلیمانیه بسته شد و همزمان پهپاد‌ها در آسمان این استان در حال پرواز هستند.

رسانه‌های عراقی اعلام کردند که در پی خودداری شیخ جنگی از تسلیم شدن به نیرو‌های امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان هم اکنون درگیری شدیدی در اطراف محل اقامت وی در هتل لاله زار شهر سلیمانیه در جریان است و درگیری‌ها به دیگر مناطق شهر سلیمانیه کشیده شده است.

شبکه العهد عراق به نقل از خبرنگار خود گزارش داد تا به این لحظه در حمله به محل اقامت لاهور شیخ جنکی در سلیمانیه یک نفر کشته شده است و پنج نفر زخمی شده‌اند.

تصاویری نیز منتشر شده است که نشان می‌دهد دود ناشی از ادامه درگیری‌ها مقابل محل اقامت لاهور شیخ جنکی، آسمان سلیمانیه را پوشانده است. رسانه‌های محلی اقلیم کردستان از ورود تانک‌های «تی ۵۵» به محل اقامت شیخ جنگی به منظور یورش به آن خبر دادند.

در پی وقوع درگیری‌های مسلحانه در نقاط مختلف سلیمانیه، برق بخش زیادی از این استان قطع شده است. خبرگزاری المعلومه عراق نیز از درگیری‌هایی میان شبه نظامیان وفادار به دولت اقلیم کردستان و افراد مسلح وابسته به گروه لاهور شیخ جنکی در مرکز سلیمانیه خبر داد.

«مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات منطقه کردستان عراق گفته که تنش‌ها و درگیری‌ها در سلیمانیه، امنیت و ثبات منطقه کردستان را نشانه گرفته است.

منبع: مهر

برچسب ها: کردستان عراق ، سلیمانیه عراق ، درگیری خونین
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ذ
۱۵:۳۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چیزی نگویم بهتر است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۱۳:۵۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
حقشان است بدوند بدرند يكديگر را تكه پاره كنند تا بدانند همسويي وهمنوايي با غرب وسيستم فشل ان چه سودى برايشان دارد اينان به ظاهر مسلمان هستند اما به مشي غرب عمل مي كنند ودل در گرو انان دارند
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
هدف ترامپ آنست درجهان هیچ نقطه‌ای روی آرامش نبیند دارد تمامی کشورها وملتها را بجان هم می اندازد من فکر میکنم آنها از نفوذ اسلام می ترسند
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
حاکمان عرب خلیج فارس واسراییل وامریکا نمی گذارند منطقه آرامش ببیند خدا لعنت بکند اردوان هم آلت دست ترامپ ونتانیاهو تبدیل شده است
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
موساد وسیا میخواهد سویدای سوریه در عراق پیاده بکند عراق را مثل سوریه بجان هم بی اندازد
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
فتنه اسراییل و شیطان خبیث امریکاست
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
هدف از در گیری در اطراف عراق نفوذ به داخل عراق بعد ایران سوریه باز حالا نوبت عراق مواظب عراق عزیز باشید حشد الشعبی فعال بشه فعال تر از قبل .مواظب عراق باشید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اقلیم کردستان هیچگاه روی آرامش نخواهد دید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
تمام خاک‌ها و کرد ها به آغوش ایران برگردند و الا جانتان در خطر هست هم ترکیه هم عراق هم سوریه آخرش با شماها درگیر می‌شود و شماها را نابود می‌کنند هنوز دیر نشده به وطن اصلی خود باشید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۰:۲۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
تمام فتنه ها وشرارت ها در روی کره زمین توسط این مردک ترامپ قمارباز هست وبس. دنیا باید این مردک الدنگ عوضی دیوانه را سرجایش بنشاند تا تمام مشکلات جهان یکی پس از دیگری حل بشه .واقعا چی کاره هست که از اونور دنیا برای ایران وافغانستان وچین و.... تعیین تکلیف میکنه ؟!!! وقتی دولت های بی عرضه عربی و... نی نی به لالایش میذارن خب اون دیوانه هم جوگیر میشه وفکر میکنه واقعا آدمه ویا کسی هست در حالیکه از فرط بی عقلی بعضی از حاکمان کشورهای آسیایی اینجور یکه تازی میکنه. کشور های جهان باید سعی کنن سازمان کنونی ملل را به جای دیگری انتقال دهند واین مردک و کلا حس سلطه جویی آمریکا را بایکوت کنند تا جهان به ثبات وامنیت واقعی برسه . حقا که امام خمینی کبیر ره فرموده بودند آمریکا شیطان بزرگ است وهرچه فریاد دارین سر آمریکا بزنید.
۴
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Bmsoq20
۰۹:۲۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
سلام علیکم
۸
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
همه این در گیری ها بخاطر صندلی ریاست و قدرت است
نمی فهمند که سخت ترین ازمایش الهی
قدرت و ثروت است
هر کدام میخواهند دیگری را حذف کنند تا
خودشان و دار و دسته شون سر کار بیایند
خدایا عاقبت بخیرمان کنید که توهم قدرت و ثروت نداشته باشیم که هر دو خطرناک است
۲
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
نقشه شوم شیطان است بر منطقه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
و مکروا ومکرالله ، و الله خیر الماکرین
۲
۳۵
پاسخ دادن
