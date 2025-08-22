باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه تلویزیونی العهد عراق تصاویری از حمله پهپادی به محل اقامت «پافل طالبانی» رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در منطقه «دباشان» سلیمانیه منتشر کرد.

شبکه تلویزیونی العهد اعلام کرد که محل اقامت طالبانی هدف سه حمله پهپادی قرار گرفته و پدافند هوایی مستقر در محل اقامت او در سلیمانیه با پهپاد‌های انفجاری مقابله کرد. یکی از پهپاد‌ها نزدیک دانشگاه سلیمانیه سرنگون شد.

این حمله پس از آن صورت گرفت که روز گذشته دادگاه سلیمانیه حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی رئیس «حزب خلق» و از شخصیت‌های بانفوذ در اقلیم کردستان را به اتهام ایجاد آشوب و تنش و مسائل مرتبط با امنیت و نظم عمومی صادر کرد و پلیس سلیمانیه نیز اعلام کرد که حکم دادگاه را اجرا می‌کند.

بر اساس گزارش العهد، همه ورودی‌های شهر سلیمانیه بسته شد و همزمان پهپاد‌ها در آسمان این استان در حال پرواز هستند.

رسانه‌های عراقی اعلام کردند که در پی خودداری شیخ جنگی از تسلیم شدن به نیرو‌های امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان هم اکنون درگیری شدیدی در اطراف محل اقامت وی در هتل لاله زار شهر سلیمانیه در جریان است و درگیری‌ها به دیگر مناطق شهر سلیمانیه کشیده شده است.

شبکه العهد عراق به نقل از خبرنگار خود گزارش داد تا به این لحظه در حمله به محل اقامت لاهور شیخ جنکی در سلیمانیه یک نفر کشته شده است و پنج نفر زخمی شده‌اند.

تصاویری نیز منتشر شده است که نشان می‌دهد دود ناشی از ادامه درگیری‌ها مقابل محل اقامت لاهور شیخ جنکی، آسمان سلیمانیه را پوشانده است. رسانه‌های محلی اقلیم کردستان از ورود تانک‌های «تی ۵۵» به محل اقامت شیخ جنگی به منظور یورش به آن خبر دادند.

در پی وقوع درگیری‌های مسلحانه در نقاط مختلف سلیمانیه، برق بخش زیادی از این استان قطع شده است. خبرگزاری المعلومه عراق نیز از درگیری‌هایی میان شبه نظامیان وفادار به دولت اقلیم کردستان و افراد مسلح وابسته به گروه لاهور شیخ جنکی در مرکز سلیمانیه خبر داد.

«مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات منطقه کردستان عراق گفته که تنش‌ها و درگیری‌ها در سلیمانیه، امنیت و ثبات منطقه کردستان را نشانه گرفته است.

منبع: مهر