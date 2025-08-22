باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تصاویر جدیدی که روز جمعه توسط رسانه‌های دولتی کره شمالی منتشر شد، کیم جونگ اون، رهبر این کشور را نشان می‌دهد که در مقابل پرتره‌های سربازان کشته‌شده در نبرد برای روسیه علیه اوکراین زانو زده و همچنین یک بازمانده از این درگیری را در آغوش گرفته است.

این تصاویر از یک مراسم مفصل، کیم جونگ اون را نشان می‌داد که تحت تأثیر احساسات قرار گرفته، به سربازان نشان شجاعت می دهد ، به عکس سربازان کشته شده ادای احترام می کند و سربازان بازگشته را دلداری می‌دهد. رهبر پیونگ‌یانگ از این سربازان به عنوان «قهرمانانی» که جوانی و زندگی خود را فدا کرده‌اند، تجلیل کرد.

سازمان‌های اطلاعاتی کره جنوبی و غرب اعلام کرده‌اند که کره شمالی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰٬۰۰۰ سرباز - عمدتاً به منطقه کورسک - به همراه خمپاره، موشک و سامانه‌های راکت بردبلند به روسیه اعزام کرده است.

سئول اعلام کرده که حدود ۶۰۰ سرباز کره شمالی در نبرد برای روسیه کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شده‌اند.

تصاویر نشان داد که در این مراسم که در مقر حزب کارگران در پیونگ‌یانگ برگزار شد، پرتره‌های سربازان کشته‌شده به همراه نام آنان در مکانی به نمایش درآمده بود.

KCNA گزارش داد که کیم personally (شخصاً) عنوان «قهرمان جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)» را به افسران فرماندهی که در عملیات‌های خارج از کشور جنگیده و «عملکرد‌های ممتازی» داشته‌اند، اعطا کرد.

کره شمالی تنها در ماه آوریل تأیید کرد که نیرو‌هایی برای حمایت از جنگ روسیه در اوکراین اعزام کرده و اعتراف کرد که سربازانش در درگیری‌های رزمی کشته شده‌اند.

