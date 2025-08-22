باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیروز پنجشنبه یک چارچوب زمانی دو هفته‌ای برای ارزیابی گفت‌و‌گو‌های صلح بین روسیه و اوکراین تعیین کرد، زیرا رئیس‌جمهور آمریکا تلاش‌های خود برای مذاکره جهت پایان دادن به جنگ را افزایش داده است.

او در یک مصاحبه تلفنی در پاسخ به این سؤال که شانس دستیابی به یک توافق صلح چقدر است، گفت: «من می‌گویم که تا دو هفته دیگر به یک شکل یا شکل دیگر (نتیجه را) خواهیم دانست.»

ترامپ به «تاد استارنز»، مجری رسانه راست‌گرای نیوزمکس، گفت: «پس از آن، شاید مجبور باشیم رویکرد دیگری در پیش بگیریم.» او جزئیات بیشتری ارائه نداد.

این جمهوری‌خواه که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته قول داده بود جنگ را در یک روز پایان دهد، تاکنون نتوانسته به هیچ پیشرفت عمده‌ای دست یابد.

او روز جمعه گذشته در یک اجلاس بسیار حساس در آلاسکا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کرد که به توافق نرسید و ترامپ در آن، تلاش خود برای برقراری آتش‌بس اولیه را رها کرد.

روز دوشنبه، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید با همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی، و تعدادی از متحدان اروپایی مذاکره کرد.

این دیدارها امیدواری‌هایی را برانگیخت که پوتین و زلنسکی بتوانند به طور مستقیم برای یک اجلاس صلح ملاقات کنند، زیرا در ابتدا هر دو رهبر نسبت به این گزینه اعلام رضایت کردند.

اما زلنسکی روز پنجشنبه روسیه را متهم کرد که «سعی می‌کند از ضرورت ملاقات اجتناب کند» و گفت که این کشور مایل به پایان دادن به جنگ نیست.

در همین حال، روسیه گفت که به نظر می‌رسد اوکراین به صلح «بلندمدت» علاقه‌ای ندارد و کییف را متهم کرد که در پی تضمین‌های امنیتی کاملاً ناسازگار با خواسته‌های مسکو است.

ترامپ سابقه تعیین ضرب‌الاجل‌های دو هفته‌ای دارد.

در اواخر ماه مه، او گفت که در این مدت ارزیابی خواهد کرد که آیا پوتین در مورد دستیابی به یک معامله صلح جدی است یا خیر، و قول داد در غیر این صورت «متفاوت» پاسخ دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه