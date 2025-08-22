رئیس‌جمهور آمریکا تلاش‌های خود برای مذاکره جهت پایان دادن به جنگ را افزایش داده و مهلت دو هفته‌ای برای ارزیابی چشم‌انداز صلح روسیه و اوکراین تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیروز پنجشنبه یک چارچوب زمانی دو هفته‌ای برای ارزیابی گفت‌و‌گو‌های صلح بین روسیه و اوکراین تعیین کرد، زیرا رئیس‌جمهور آمریکا تلاش‌های خود برای مذاکره جهت پایان دادن به جنگ را افزایش داده است.

او در یک مصاحبه تلفنی در پاسخ به این سؤال که شانس دستیابی به یک توافق صلح  چقدر است، گفت: «من می‌گویم که تا دو هفته دیگر به یک شکل یا شکل دیگر (نتیجه را) خواهیم دانست.»

ترامپ به «تاد استارنز»، مجری رسانه راست‌گرای نیوزمکس، گفت: «پس از آن، شاید مجبور باشیم رویکرد دیگری در پیش بگیریم.» او جزئیات بیشتری ارائه نداد.

این جمهوری‌خواه که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته قول داده بود جنگ را در یک روز پایان دهد، تاکنون نتوانسته به هیچ پیشرفت عمده‌ای دست یابد.

او روز جمعه گذشته در یک اجلاس بسیار حساس در آلاسکا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کرد که به توافق نرسید و ترامپ در آن، تلاش خود برای برقراری آتش‌بس اولیه را رها کرد.

روز دوشنبه، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید با همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی، و تعدادی از متحدان اروپایی مذاکره کرد.

این دیدارها امیدواری‌هایی را برانگیخت که پوتین و زلنسکی بتوانند به طور مستقیم برای یک اجلاس صلح ملاقات کنند، زیرا در ابتدا هر دو رهبر نسبت به این گزینه اعلام رضایت کردند.

اما زلنسکی روز پنجشنبه روسیه را متهم کرد که «سعی می‌کند از ضرورت ملاقات اجتناب کند» و گفت که این کشور مایل به پایان دادن به جنگ نیست.

در همین حال، روسیه گفت که به نظر می‌رسد اوکراین به صلح «بلندمدت» علاقه‌ای ندارد و کییف را متهم کرد که در پی تضمین‌های امنیتی کاملاً ناسازگار با خواسته‌های مسکو است.

ترامپ سابقه تعیین ضرب‌الاجل‌های دو هفته‌ای دارد.

در اواخر ماه مه، او گفت که در این مدت ارزیابی خواهد کرد که آیا پوتین در مورد دستیابی به یک معامله صلح جدی است یا خیر، و قول داد در غیر این صورت «متفاوت» پاسخ دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
ترامپ: اوکراین شانسی برای پیروزی در جنگ علیه روسیه ندارد
لاوروف برای دیدار پوتین با زلنسکی شرط گذاشت
به گزارش فارن پالیسی؛
روسیه چه میزان از خاک اوکراین را در اختیار دارد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اصلن کی تورو آدم حساب میکنه که بخاد مهلت بدی یاندی! مخصوصن پوتین که اصلن به هیچکی باج نمیده میاد به تو باج میده شغال زرد؟ چی فک کردی باخودت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ترامپ بیچاره اونقدر غرق مشکلات شده که یادش رفته موهاش رو رنگ کنه و سفیدی موهاش تابلو شده.
اینم کاری ازش برنمیاد فقط وقت تعیین میکنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
این ازگل به زور می‌خواد بگه ابرقدقد هست و ادای میانجی رو درمیاره
حمال دوزاری زرد
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
باز مهلت ترامپ و بدنبال آن عملی نشدن خواسته اش و عقب نشینی او از تهدید و مهلت اش
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
جنگ بین اروپا و آمریکا اتفاق می افتد
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ترامپ به بهانه اوکراین می‌خواهد خزانه اروپاییان را خالی بکند سران اروپا چقدر احمق شده اند دنبال رو ترامپ شده اند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ترامپ هرگز به صلح قدم بر نمی‌دارد چون صلح منافع امریکا را تامیین نمی‌کند
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ترامپ قمارباز قاتل
این سگ زرد همه جا فضولی می کنه
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
این تروریست هم فقط زمان تعیین می‌کنه
مردی که روانی
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
جنگ بین ناتو و روسیه نزدیکه
۲
۷
پاسخ دادن
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
آخرین اخبار
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است