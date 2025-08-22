رئیس مرکز زلزله شناسی: زلزله ربطی به آزمایش موشکی ندارد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u0631\u0628\u0637\u06cc \u0628\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f. \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0648 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647\u200c \u0634\u0648\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0645\u062e\u0641\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0646\u06cc\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0