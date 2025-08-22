باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رئیس مرکز زلزله شناسی: زلزله ربطی به آزمایش موشکی ندارد + فیلم

رئیس مرکز زلزله شناسی اعلام کرد: زلزله واقعی قابل مخفی کردن نیست و ربطی به آزمایش موشکی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز زلزله شناسی با حضور در شبکه تهران گفت: زلزله ربطی به آزمایش موشکی ندارد. انفجار و آزمایش موشکی می‌تواند منجر به زلزله‌ شود، اما زلزله واقعی قابل مخفی کردن نیست.

 

 

 

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
آزمایش موشکی در منطقه کوچکتر لرزش می افتد ولی زلزله درمحیط بیشتر احساس می شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
لطفاً به شایعات توجه نکنید.اگه قرار بشه آزمایش موشکی انجام بدن تو یه جای خالی از سکنه مثل کویر لوت انجام میدم نه تو تهران. اینقدر زود باور نباشیم.التماس تفکر و تعقل
۱
۳
پاسخ دادن