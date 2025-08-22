باشگاه خبرنگاران جوان - علی بیت اللهی با اشاره به زلزله ۳.۴ قشم استان تهران، گفت: بر اساس گزارش مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زلزلهای به بزرگای ۳.۴ امروز جمعه ۳۱ مرداد در عمق ۵ کیلومتری و به فاصله ۸ کیلومتری شمشک، ۹ کیلومتری فشم و ۲۱ کیلومتری شمال لواسان رخ داد.
وی با بیان اینکه این رخداد لرزهای در استان تهران در فاصله مستقیم ۳۵ کیلومتری از محدوده شهر تهران و در مجاورت روستای لالان رخ داد، اظهار کرد : بر اساس نقشههای رقومی گسلهای محدوده تهران، رومرکز زلزله در مجاورت ۱.۵ کیلومتری جنوب شاخه شرقی گسل طالقان و ۷ کیلومتری شمال گسل مشاء واقع شده است.
بیت اللهی خاطر نشان کرد: با در نظر گرفتن خطاهای طبیعی موجود در مکانیابی زلزلهها و با توجه به سازوکار گسلهای شناخته شده محدوده شمالی تهران، احتمالا شاخه شرقی گسل طالقان میتواند به عنوان گسل مسبب این زمینلرزه معرفی شود.
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یادآور شد: از دیدگاه لرزهخیزی بزرگ مقیاس محدوده، نکته حائز اهمیت این است که بر اساس دادههای مرکز لرزهنگاری در مدت ۲۰ سال اخیر محدوده رومرکزی شرق شمشک، غرب گرمابده و کانون این زلزله در مجاورت روستای لالان، محدوده تنک لرزهای و با نرخ لرزه خیزی پایین بوده است که رخداد این زمینلرزه تاکیدی بر فعال بودن گسلههای شمالی تهران و تکتونیسم پویای این گستره است.
وی با اشاره به وضعیت لرزهخیزی منطقه ادامه داد: در محدوده مجاور اطراف زلزله فشم، تعدادی رخداد لرزهای در شعاع حدود ۱۰۰ کیلومتری اطراف زلزله به ثبت رسیده که تعداد ۷۸۱ زلزله با بزرگای ۲.۵ و بالاتر در گستره اطراف رومرکز از سال ۲۰۰۶ میلادی تا زمان وقوع زلزله ۳.۴ فشم استان تهران ثبت شده است. از این تعداد ۲ زمینلرزه با بزرگای ۵ و بالاتر و ۲۰ زلزله با بزرگای ۴ تا ۵ و بقیه زمینلرزهها کوچکتر از بزرگای ۴ در اطراف رومرکز گسترده شدهاند که معرف لرزهخیز بودن کلی منطقه است.
وی تاکید کرد: از دیدگاه من، نکته مهم در خصوص زلزله ۳.۴ فشم، تاکید بر فعال بودن گسلهای محدوده شمالی تهران و سکونتگاههای اطراف و دینامیسم و پویایی تکتونیک منطقه است. هر چند که سالیان سال است که رخدادهای بزرگ لرزهای تجربه نشده است و این سکون لرزهای نباید موجب غفلت باشد!. نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در شعاع ۵۰ کیلومتری اطراف رومرکز زلزله ۳.۴ ساکن هستند، واضح است که ریسک لرزهای به طور بالقوه در منطقه بالاست که با توجه به وجود ساختمانهای با کیفیت پایین و بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی و شهری فاقد اسکلت، در صورت رخدادهای بزرگتر و شدیدتر، انتظار خسارت و تلفات بالاست.
بیتاللهی تاکید کرد: مهمترین رویکرد برای کاهش ریسک لرزهای، ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله و رعایت جدی استانداردها و مقررات ساخت و ساز است. اجتناب جدی از هرگونه ساخت و ساز در حریم گسلها با هدف کاهش ریسک، مقاومسازی ساختمانهای با درجه اهمیت بالا و بسیار بالای موجود در تهران و محدودههای اطراف نکات کلیدی در کاهش ریسک لرزهای تهران است.
