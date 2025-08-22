باشگاه خبرنگاران جوان - احمد سبحانی سفیر پیشین ایران در ونزوئلا با اشاره به وضعیت این کشور در رابطه با آمریکا بیان کرد: از زمانی که آقای هوگو چاوز به قدرت رسید، آمریکایی‌ها هر نوع اقدامی را که در توان داشتند، به تمام شیوه‌های ممکن برای سرنگونی این دولت به کار بستند، اما موفق نشدند. نهضت آقای چاوز تا به امروز ادامه یافته است. اکنون، آن‌ها دیگر از حربه‌هایی مانند حقوق بشر استفاده نمی‌کنند و آن دستکش مخملی را کنار گذاشته و مشت چدنی خود را نمایان ساخته‌اند. حرکت ناوهای آمریکایی به سمت ونزوئلا و تعیین جایزه ۵۰ میلیون دلاری برای دستگیری یک رئیس‌جمهور قانونی، اقدامی است که با هیچ‌یک از معیارهای بین‌المللی همخوانی ندارد. اما آمریکای مغرور که خود را صاحب دنیا می‌پندارد، همگان را تحقیر می‌کند. شاهد بودیم که اروپایی‌ها را تحقیر کرد، به سرزمین کشورهای دیگر دست‌درازی می‌کند و آن را متعلق به خود می‌داند و امروز نیز با ناوهای خود قصد دارد ونزوئلا را تهدید کند. طبیعی است که ونزوئلا مانند برخی کشورها نیست که عقب‌نشینی کند؛ این کشور به بسیج مردمی اقدام کرده است و این لقمه‌ای نیست که به آسانی از گلوی آمریکا پایین برود.

وی ادامه داد: ترامپ به دنبال رویکردی شبیه به کشتی آمریکایی است که در آن مبارزان به جای وارد کردن مشت‌های واقعی، به صورت نمایشی برای کسب امتیاز تلاش می‌کنند. او قصد قدرت‌نمایی دارد و هر کجا با یک برخورد محکم مواجه شود، بلافاصله عقب‌نشینی می‌کند. در جنگ دوازده‌روزه علیه ما، روز پنجم وقتی پیشنهاد آتش‌بس مطرح شد، او گفت: «چرا باید آتش‌بس داشته باشیم؟ زیرا اسرائیل قوی است.» اما زمانی که آن‌ها ضربه خوردند، بلافاصله درخواست آتش‌بس کردند. علی‌رغم آنکه ضربه نهایی را ما به آمریکا و اسرائیل وارد کردیم، آن‌ها هیچ اقدامی نتوانستند انجام دهند. اکنون نیز بیشتر مشغول بلوف زدن است. من بعید می‌دانم که بتواند اقدام مؤثری صورت دهد. آن‌ها هر اقدامی را که توانسته‌اند، انجام داده‌اند و هر کاری را که انجام نداده‌اند، به دلیل عدم توانایی‌شان بوده است.