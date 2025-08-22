باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: این شورا تاکنون ۱۸ عنوان برنامه کلان و راهبردی از جمله سند اقتصاد سالمندی را برای برنامهریزی و بهبود وضعیت سالمندان تصویب کرده است. این برنامههای راهبردی شامل برنامههای توسعه شهر دوستدار سالمند، مراقبین رسمی و غیررسمی، بهزیست محله موسوم به طرح سلام، لایحه دفاع از حقوق سالمندان، اصلاح آیین نامه اجرایی ساماندهی امور سالمندان، بازنگری سند ملی سالمندان، تربیت متخصصین حوزه سالمندی، بانک زمان، داشبورد مدیریتی دادههای سالمندان، مراکز نوین سالمندی، گردشگری سالمندان، اشتغال سالمندان، سند اقتصاد سالمندی، توسعه علم و فناوری حوزه سالمندی، سواد سالمندی، توانمندسازی زنان سالمند تنها، بیمه مراقبتهای طولانی مدت و پیمایش ملی است.
وی خاطرنشان کرد: این برنامهها در حوزههای مختلفی مانند سلامت جسمی و روانی، توانمندسازی اجتماعی، ارتقای کیفیت خدمات مراقبتی، پیشگیری از آسیبها، آموزش و فرهنگسازی، توسعه زیرساختها و تقویت مشارکت سالمندان تدوین شدهاند.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان تاکید کرد: اهمیت اجرای این برنامهها در ایجاد نظام جامع و یکپارچه خدمات به سالمندان، افزایش سطح رفاه و کاهش آسیبهای ناشی از سالمندی است.
رضازاده اظهار کرد: این مصوبات به زودی به همه دستگاههای مرتبط ابلاغ و اجرا خواهد شد تا هماهنگی لازم در سطح ملی و استانی فراهم آید.
به گفته وی، اکنون ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سالمند در کشور وجود دارد.
منبع: ایرنا