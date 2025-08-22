نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی از راه اندازی رشته فوریت‌های پزشکی در مجتمع عالی سلامت نهبندان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - نخعی نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد زیرساخت‌های آموزشی در حوزه بهداشت و درمان یکی از موضوعاتی است که طی ۵ سال گذشته مورد پیگیری جدی بوده است.

او با اشاره به اینکه اخذ مجوز تأسیس مجتمع عالی سلامت نهبندان در همین راستا صورت گرفته است، افزود: از ۲ سال پیش به صورت جدی پیگیر اضافه شدن رشته‌های جدید به این مجتمع به ویژه رشته فوریت‌های پزشکی بوده‌ایم و جلسات زیادی را در این مورد با وزیر بهداشت و درمان و معاونان وی برگزار کردیم که مهمترین جلسه در ماه‌های ابتدایی امسال برگزار شد.

بیشتر بخوانید

نخعی اظهار کرد: متعاقب جلسات و پیگیری‌های انجام شده، بازدید‌ها و بررسی‌های کارشناسی از سوی وزارتخانه انجام و بخش زیادی از ایرادات و نواقص وارده توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برطرف شد.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با رفع ایرادات، وزارت بهداشت و درمان در نهایت موافقت خود با راه‌اندازی این کد رشته را اعلام و دستورالعمل آن را به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ابلاغ کرد.

برچسب ها: فوریت های پزشکی ، نماینده مجلس
خبرهای مرتبط
انجام بیش از ۲۰ مأموریت به وسیله ناوگان اورژانس هوایی خراسان جنوبی
تجلیل از ۶۰ نفر از کارکنان اورژانس خراسان جنوبی
به منظور خدمت به زوار اربعین صورت می‌گیرد؛
اعزام ۴ دستگاه آمبولانس از خراسان جنوبی به غرب کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برنج وارداتی به دست مردم نمی‌رسد/ دولت مسئول‌ توزیع می‌شود