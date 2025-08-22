باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - نخعی نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد زیرساخت‌های آموزشی در حوزه بهداشت و درمان یکی از موضوعاتی است که طی ۵ سال گذشته مورد پیگیری جدی بوده است.

او با اشاره به اینکه اخذ مجوز تأسیس مجتمع عالی سلامت نهبندان در همین راستا صورت گرفته است، افزود: از ۲ سال پیش به صورت جدی پیگیر اضافه شدن رشته‌های جدید به این مجتمع به ویژه رشته فوریت‌های پزشکی بوده‌ایم و جلسات زیادی را در این مورد با وزیر بهداشت و درمان و معاونان وی برگزار کردیم که مهمترین جلسه در ماه‌های ابتدایی امسال برگزار شد.

نخعی اظهار کرد: متعاقب جلسات و پیگیری‌های انجام شده، بازدید‌ها و بررسی‌های کارشناسی از سوی وزارتخانه انجام و بخش زیادی از ایرادات و نواقص وارده توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برطرف شد.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با رفع ایرادات، وزارت بهداشت و درمان در نهایت موافقت خود با راه‌اندازی این کد رشته را اعلام و دستورالعمل آن را به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ابلاغ کرد.