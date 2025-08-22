شهروندخبرنگار ما در روزهای پایانی ماه صفر فیلمی از برپایی موکب در حرم امام رضا(ع) را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله در روز‌های پایان ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) آستان مقدس امام رضا (ع) میزبان عاشقانی است که خالصانه، بی ریا و با عقایدی استوار، تمام سختی‌های مسیر را به جان می‌خرند تا فقط عشق و ارادت خود را به این امام رئوف نشان دهند. به همین مناسبت هیئت حراس الحرم که از شهرستان ماهشهر استان خوزستان به آستان مقدس امام رضا (ع) مشرف شدند با برپایی موکب در ورودی صحن طبرسی از سوگواران پذیرایی کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان رضوی

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید
برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، شهادت امام رضا ، موکب پذیرایی
خبرهای مرتبط
اجرای برنامه‌های ایمنی در محور‌های منتهی به مشهد برای زائران دهه پایانی صفر
شهروندخبرنگار فارس؛
ارادت لارستانی‌ها به اباعبدالله الحسین (ع) با برپایی موکب + عکس
تجلی عشق و ایثار در صالح آباد همدان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار اصفهان؛
فیلمی از برپایی موکب پذیرایی کاشانی‌ها در روز‌های پایانی صفر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حال و هوای مشهد مقدس در شب شهادت امام رضا (ع) + فیلم
عشق و دلدادگی انابدی‌ها در شب شهادت امام رضا (ع) + فیلم
حال و هوای با صفای چایخانه امام رضا (ع) در آران و بیدگل + فیلم
مراسم نمادین تشیع جنازه امام رضا (ع) در. مشهد + فیلم
آخرین اخبار
مراسم نمادین تشیع جنازه امام رضا (ع) در. مشهد + فیلم
عشق و دلدادگی انابدی‌ها در شب شهادت امام رضا (ع) + فیلم
حال و هوای با صفای چایخانه امام رضا (ع) در آران و بیدگل + فیلم
حال و هوای مشهد مقدس در شب شهادت امام رضا (ع) + فیلم
فیلمی از برپایی موکب در روستای چاه پیر با دستان کوچک کودکان
حال و هوای محله ششصد دستگاه بندرعباس در روز‌های پایانی ماه صفر + فیلم و عکس
برگزاری مراسم دسته جات عزاداری در مشهد مقدس به مناسبت شهادت امام رضا (ع) + فیلم
گرامیداشت روز پزشک در بیمارستان امام حسین(ع) هریس + عکس
پذیرایی موکب داران دیزج_دیز از سوگواران امام رضا (ع) در مشهد مقدس + فیلم و عکس