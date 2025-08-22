باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله در روز‌های پایان ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) آستان مقدس امام رضا (ع) میزبان عاشقانی است که خالصانه، بی ریا و با عقایدی استوار، تمام سختی‌های مسیر را به جان می‌خرند تا فقط عشق و ارادت خود را به این امام رئوف نشان دهند. به همین مناسبت هیئت حراس الحرم که از شهرستان ماهشهر استان خوزستان به آستان مقدس امام رضا (ع) مشرف شدند با برپایی موکب در ورودی صحن طبرسی از سوگواران پذیرایی کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان رضوی