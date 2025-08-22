باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نصیری رئیس کمیته فنی فدراسیون بدنسازی از برگزاری انتخابی تیم ملی فیتنس به میزبانی تبریز خبر داد. نصیری گفت: طی هماهنگی‌های بعمل آمده با ایرج عرب سرپرست و بهمن محمد رضایی دبیر فدراسیون و سعید محمدی رئیس هیات استان آذربایجان‌شرقی قرار شد انتخابی تیم ملی فیتنس جهت اعزام به رقابت‌های جهانی امارات ۱۴ شهریور به میزبانی تبریز برگزار شود.

انتخابی تیم ملی فیتنس در حالی به میزبانی تبریز برگزار می‌شود که هیات و کمیته فیتنس این استان اعلام کرده محل اسکان ورزشکاران را بصورت رایگان در اختیار آنها می‌گذارد ضمن اینکه به اورال‌های این استیج ۶۰ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

هیات بدنسازی آذربایجان‌شرقی که تا پیش از این جزو هیات‌های کم کار فدراسیون بود با آمدن سعید محمدی جان تازه‌ای گرفته است.

به گفته رئیس کمیته فنی ملی پوشان آسیایی عجمان مستقیم به جلسه بازبینی راه می‌یابند.

گفتنی است که مسابقات جهانی مهر ماه در دبی برگزار می‌شود.