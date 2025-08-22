پرونده رقابت‌های ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی در شرایطی بسته شد که در فینال بخش مردان، تیم میلاد کی‌مرام و امیر علی بنده نژاد به مقام دومی رضایت دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین روز مسابقات ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی قهرمانی کشور در زمین های ساحلی مجموعه آسایش مازندران برگزار شد و تیم های حاضر در فینال برای کسب عناوین قهرمانی با هم دیدار کردند.

در فینال بخش مردان تیم فرهان و شهریاد اهرزاد با نتیجه ۶ بر یک و ۷ بر ۶ مقابل تیم میلاد کی‌مرام - امیر علی بنده نژاد به پیروزی رسید تا قهرمانی این دوره را به نام خود ثبت کند. عنوان سوم مشترک نیز به تیم‌های فربد فتاح - سالار ریاحی و کامبیز درویش نژاد - مهرزاد حدادیان رسید.

در بخش بانوان نیز تیم فاطمه سرسنگی و ساره هژبر با نتیجه ۷ بر ۵ و ۷ بر ۶ تیم نازنین انوری - یاسمن حیدری را مغلوب کرد و قهرمان شد. تیم‌های نیلرام دهستانی - پریسا گرزینی و نیکی ثابتی - عسل فرحبدنیا نیز به مقام سوم مشترک رضایت دادند.

رقابت های ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی از ۲۷ مرداد ماه با حضور بازیکنانی از استان های هرمزگان، گلستان، مازندران، سمنان، تهران و گیلان در زمین های مجموعه آسایش مازندران برگزار و شب گذشته با معرفی برترین ها پایان یافت.

مدیریت مسابقات بر عهده علیرضا علی حسینی بود و مجید گلچین (سرداور نشان سفید) سرداوری بازی ها را بر عهده داشت.

برچسب ها: مسابقات تنیس ، تنیس ساری ، میلاد کی مرام
خبرهای مرتبط
افزایش ثروت فدرر؛ اولین میلیاردر غیرآمریکایی در تاریخ ورزش
پیروزی عالمیان در دور مقدماتی گرنداسمش اروپا
اعزام فرجی و یاوری به بازی‌های آسیایی مسجل شد
صعود یزدانی به نیمه نهایی رقابت‌های تنیس صربستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امامعلی حبیبی درگذشت
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
آخرین اخبار
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
امامعلی حبیبی درگذشت
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم
فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران
مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد
ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد
شروع افتضاح تن‌هاخ روی نیمکت لورکوزن/ پیروزی اینتراخت و شکست اشتوتگارت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان؛ طلا بر گردن فرنگی‌کار ایران
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
مایکل اونینگ، بامداد در تهران
تمدید یک‌ماهه معافیت سهرابیان
منچسترسیتی ۰ - ۲ تاتنهام/ خرید دوناروما، اولین وظیفه پپ بعد از نخستین شکست فصل + فیلم
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان برنزی شد
مس رفسنجان: فسخ قرارداد‌ها تصمیم رسول خطیبی بود/ متضرر نشدیم
افشای تصمیم آخر نظری جویباری؛ حکم اخراج سخنگو روی میز هیات مدیره