توقیف خودروی متخلف در سمنان به‌دلیل حرکات نمایشی + فیلم

پلیس راه سمنان یک‌ خودروی متخلف را به دلیل حرکات نمایشی توقیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس راه از توقیف خودرویی خبر داد که با انجام حرکات نمایشی حادثه‌ساز در جاده، امنیت رانندگان را به خطر انداخته بود.

 

 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
فقط برخورد قانونی اشد با متخلفان و قانون شکنان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
??????
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
با مفسدان هم همینطوری سریع برخورد میکنید؟
