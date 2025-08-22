باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ گیلانیان مومن و خداجو در سوگ نبی اکرم (ص) و سبط اکبرش شب گذشته و امروز در شهر‌ها و روستا‌های این استان به خیابان‌ها رفتند و دسته‌های عزاداری برپا کردند.



اهالی روستاها و شهرها و دسته جات عزاداری پرشور و شعور با اجتماع در بقاع متبرکه، مساجد و میادین در شب و روز رحلت حضرت رسول (ص) و سبط اکبرش به عزاداری می پردازند.

پرده های عزا از در و دیوار شهرها و روستا آویخته و پرچم ها و علم های عزاداران بر شانه های شهر و روستا افراشته شده و خاک به قدوم عزاداران و ارادت‌های خالصانه آنها می بالد.

دوستداران و محبان خاندان نبوت و امامت در آیین های سوگواری که از شب گذشته آغاز شده و امروز نیز ادامه دارد، با قرائت زیارت های وارده و خطابه هایی پیرامون آموزه‌ها، سیره و شخصیت والای پیامبر اعظم(ص) و فضایل اخلاقی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)، مداحی و مرثیه سرایی ارادت خالصانه خود را ابراز می کنند.

مراسم‌ های ویژه عزاداری روزهای پایانی ماه صفر در امامزادگان، بقاع متبرکه و مساجد شهرهای مختلف استان گیلان پرشور برپا شده و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با قرائت زیارتنامه رسول اسلام(ص) عشق و ارادت ویژه خود را به پیامبر مهربانی ها و ائمه (ع) به نمایش گذاشته و می گذارند.

در میان بقاع متبرکه، مزار خواهر امام رضا (ع) در رشت و نیز برادر حضرت، آقا سیدجلال الدین اشرف در آستانه اشرفیه مملو از عزادارانی است که آمده اند عشق و ارادت خود را به نبی اکرم (ص) و خاندان پاکش اعلام کنند،



امروز هم‌زمان با ایام سوگواری رحلت جانسوز پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص)، شهادت کریم اهل‌بیت امام حسن مجتبی(ع) و امام علی بن موسی‌الرضا(ع)، دسته عزاداری ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه قدس گیلان برپا شد.‌

این مراسم معنوی با حضور اقشار مختلف بسیجیان و همراهی گسترده مردم ولایتمدار، از مقابل ورزشگاه شهید عضدی رشت حرکت کرده و با نوای دلنشین مداحان اهل‌بیت(ع) به سمت مصلی رشت برگزار شد.‌