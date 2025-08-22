وزیر جنگ اسرائیل تهدید کرد در صورت عدم موافقت حماس با خلع سلاح، آزادی اسرا و پایان جنگ بر اساس شرایط اسرائیل، شهر غزه را نابود خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «اسرائیل کاتس»، وزیر جنگ اسرائیل، روز جمعه تهدید کرد که در صورت عدم موافقت حماس با خلع سلاح، آزادی تمامی اسرای باقی‌مانده در این قلمرو و پایان جنگ بر اساس شرایط اسرائیل، شهر غزه را نابود خواهد کرد.

کاتس در یک پست شبکه اجتماعی نوشت: «به زودی دروازه‌های دوزخ بر سر حماس در غزه گشوده خواهد شد - تا زمانی که آنها شرایط اسرائیل برای پایان جنگ، که عمدتاً شامل آزادی تمام اسرا و خلع سلاح آنهاست، را بپذیرند.»

وی افزود: «اگر موافقت نکنند، غزه، پایتخت حماس، به صورت رفح و بیت حانون درخواهد آمد.» او به دو شهر در نوار غزه اشاره کرد که طی عملیات‌های پیشین اسرائیل به شدت ویران شدند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، پنجشنبه شب گفت دستور مذاکرات فوری با هدف آزادی تمامی اسرای باقی‌مانده در غزه را صادر کرده است. نتانیاهو افزود که این تلاش برای آزادی اسرا، همراه با عملیات به کنترل درآوردن شهر غزه و نابودی سنگر حماس خواهد بود.

وزارت جنگ اوایل این هفته، فراخوان حدود ۶۰٬۰۰۰ نیروی ذخیره برای کمک به تصرف شهر غزه را تأیید کرد. نتانیاهو در یک بیانیه ویدیویی گفت: «این دو موضوع - شکست حماس و آزادی تمامی اسرایمان- دست در دست هم پیش می‌روند.» او جزئیاتی درباره اینکه مرحله بعدی مذاکرات چه خواهد بود ارائه نداد.

میانجی ها روزهاست که منتظر پاسخ رسمی اسرائیل به آخرین پیشنهاد آتش‌بس خود هستند، که حماس اوایل این هفته آن را پذیرفت. منابع فلسطینی گفتند که توافق جدید شامل آزادی تدریجی اسراست، در حالی که اسرائیل اصرار دارد که هر توافقی باید آزادی یک‌باره تمامی اسرا را در پی داشته باشد.

طرح‌های اسرائیل برای گسترش درگیری و تصرف شهر غزه، با واکنش شدید بین‌المللی و همچنین مخالفت داخلی مواجه شده است. 

منبع: خبرگزاری فرانسه

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
کلان سن .وضعیت خودتان را در سرزمینهای اشغالی میگی
خجالت بکش .منفورترین انسان نماها هستید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
تا حالا هر جنایتی انجام داده اید در واقع ریشه های خودتان را در جهان قطع می کنید و زوال شما با این اقدامات تروریستی زودتر انجام می‌شود.
۰
۲
پاسخ دادن
