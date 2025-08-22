جانشین پلیس راه راهور فراجا از افزایش تردد در محور‌های مواصلاتی کشور در روز ۳۱مردادماه خبر داد و گفت: از ساعت ۱۱ امروز (۳۱ مردادماه) تردد خودرو‌ها از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع و طبق پیش‌بینی‌ها از ساعت ۱۳ مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال برای تخلیه ترافیک یک‌طرفه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به افزایش تردد در محور‌های مواصلاتی کشور در روز ۳۱مردادماه گفت: از ساعات ابتدایی صبح امروز، حجم بالای ترافیک در مسیر‌های منتهی به استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان و دیگر استان‌ها به مقصد مشهد مقدس مشاهده می‌شود.

وی افزود: محور‌های شمالی کشور نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند، به‌ویژه محور چالوس و آزادراه تهران–شمال که از شب گذشته تا ساعت ۶ صبح امروز (۳۱ مرداد) در مسیر جنوب به شمال یک‌طرفه بودند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی، از ساعت ۱۱ امروز تردد خودرو‌ها از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع و طبق پیش‌بینی‌ها از ساعت ۱۳ مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال برای تخلیه ترافیک یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی در ادامه اظهار کرد: در محور هراز نیز بار ترافیکی در محدوده‌هایی مانند تونل وانا سنگین و به‌صورت مقطعی پرحجم است و احتمال یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال وجود دارد همچنین محور‌های فیروزکوه، آزادراه قزوین–رشت و سایر مسیر‌های ارتباطی کشور از ترافیک پرحجم ولی روان برخوردار هستند.

وی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برنامه‌ریزی لازم را برای سفر انجام دهند و با پلیس همکاری کنند تا ایمنی و روان‌سازی ترافیک در این ایام پررفت‌وآمد محقق شود.

برچسب ها: پلیس راه ، وضعیت جاده ها ، جاده چالوس
خبرهای مرتبط
احتمال یک‌طرفه شدن جاده چالوس در غروب امروز
دوطرفه شدن جاده چالوس از ساعت ۱۹؛ هشدار پلیس راه به مسافران
۲۰۳ کشته و بیش از ۳ هزار مجروح در جاده‌های آذربایجان شرقی
۲۰۳ کشته و نزدیک به ۳ هزار مجروح در جاده‌های آذربایجان شرقی
توقیف خودروی متخلف در سمنان به‌دلیل حرکات نمایشی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
آخرین اخبار
چهار ایستگاه جدید مترو در ماه‌های پیش رو افتتاح می‌شود
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد
حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم
خدمت‌رسانی ویژه هلال‌احمر به زائران دهه آخر صفر در مشهد
سردار منتظر المهدی: نجات جان انسان، به منزله نجات جان جهان است
کشف محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی (ره)