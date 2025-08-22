باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسویپور، با اشاره به تمهیدات ترافیکی مراسم ۲۸ صفر در مسیرهای منتهی به مصلی بزرگ تهران اظهار کرد: امروز هیاتهای عزاداری از اطراف مصلا به سمت این مکان حرکت میکند. از دقایقی پیش محدودیتهایی در اطراف مصلای تهران ایجاد شد که طبق آن خیابان شهید قنبرزاده، خیابان شهید سلیمانی، خیابان خرمشهر و هویزه و انتهای خیابان صابونچی به شهید بهشتی را شامل میشود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: از سمت شرق خیابان شهید بهشتی از تقاطع سهروردی محدودیت داریم و در صورت لزوم از سمت میدان سبلان محدودیت ایجاد خواهد شد. از سمت جنوب خیابان عماد و علی اکبری به سمت خیابان شهید بهشتی محدودیت اعمال شده است.