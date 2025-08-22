رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اتخاذ تمهیدات ترافیکی مراسم ۲۸ صفر در مسیر‌های منتهی به مصلی بزرگ تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، با اشاره به تمهیدات ترافیکی مراسم ۲۸ صفر در مسیر‌های منتهی به مصلی بزرگ تهران اظهار کرد: امروز هیات‌های عزاداری از اطراف مصلا به سمت این مکان حرکت می‌کند. از دقایقی پیش محدودیت‌هایی در اطراف مصلای تهران ایجاد شد که طبق آن خیابان شهید قنبرزاده، خیابان شهید سلیمانی، خیابان خرمشهر و هویزه و انتهای خیابان صابونچی به شهید بهشتی را شامل می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: از سمت شرق خیابان شهید بهشتی از تقاطع سهروردی محدودیت داریم و در صورت لزوم از سمت میدان سبلان محدودیت ایجاد خواهد شد. از سمت جنوب خیابان عماد و علی اکبری به سمت خیابان شهید بهشتی محدودیت اعمال شده است.

برچسب ها: تمهیدات ترافیکی ، پلیس راهور ، مراسم ۲۸ صفر
خبرهای مرتبط
وقوع ۶ فقره تصادف مرگبار در هفته پایانی مرداد ماه در پایتخت
برخورد پلیس با تخلفات ساکن اطراف مصلای بزرگ تهران در مراسم ۲۸ صفر
تمهیدات پلیس راه برای تعطیلات آخر هفته
صدور بیش از ۲۱۷ هزار برگ جریمه برای تخلف حادثه ساز شبانه در پایتخت
تمهیدات ترافیکی ویژه مراسم عزاداری ۲۸ صفر در پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
آخرین اخبار
چهار ایستگاه جدید مترو در ماه‌های پیش رو افتتاح می‌شود
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد
حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم
خدمت‌رسانی ویژه هلال‌احمر به زائران دهه آخر صفر در مشهد
سردار منتظر المهدی: نجات جان انسان، به منزله نجات جان جهان است
کشف محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی (ره)