باشگاه خبرنگاران جوان - حسنی مدیرکل فرودگاه‌های مازندران گقت: پرواز مسیر رفت و برگشت نوشهر- مشهد بعد از دو ماه وقفه در روز‌های دوشنبه و پنجشنبه هر هفته برقرار شده است.

او افزود: مسافران به منظور اطلاع دقیق از پرواز‌ها و تهیه بلیت به دفاتر معتبر شرکت‌های هواپیمایی مراجعه کنند.

پرواز‌های مسیر رفت و برگشت نوشهر و مشهد ۲۳ خرداد ماه امسال به علت حمله هوایی رژیم صهیونیستی لغو شده بود.

مازندران سه فرودگاه در ساری، رامسر و نوشهر دارد و فرودگاه نوشهر با باندی به طول حدود ۲ هزار و ۱۵۰ متر قدیمی‌ترین فرودگاه مازندران است.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران