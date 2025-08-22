توماس مولر، ستاره بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان، در مصاحبه‌ای جنجالی نظر خود درباره بحث داغ بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال (GOAT) را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بحث در مورد اینکه چه کسی بزرگترین بازیکن تمام دوران (GOAT) در فوتبال است، معمولاً به دو نام خلاصه می‌شود؛ لیونل مسی و کریستیانو رونالدو. اکنون توماس مولر رقیب جدید مسی در لیگ آمریکا دیدگاه خود را در این بحث بیان کرده است.

در مصاحبه‌ای با کانال رسمی MLS، مهاجم ونکوور وایت‌کپس تصریح کرد که از نظر او، مسی بزرگترین بازیکنی است که این ورزش تا به حال به خود دیده است. مولر بزرگی رونالدو را تصدیق کرد، اما در نهایت طرف ستاره آرژانتینی را گرفت. او اعتراف کرد که نمی‌داند بایرن چگونه مسی را در برخی مسابقات مهار کرده است.

توماس مولر گفت: ما شکست‌های بدی مقابل بارسلونا داشتیم، در سال ۲۰۱۵ که آنها لیگ قهرمانان اروپا را بردند، یکی از بدترین شکست‌هایمان را در لیگ قهرمانان متحمل شدیم. نمی‌دانم چطور در بعضی از بازی‌ها توانستیم مسی را مهار کنیم. صادقانه بگویم، برای من، مسی بزرگترین بازیکنی است که تا به حال در این ورزش داشته‌ایم. هر دو فوق‌العاده هستند، اما من فکر می‌کنم مسی همیشه در سبک بازی خود کمی ظریف‌تر بوده است. فکر می‌کنم در ده سال اول فوتبالم اگر بحثی وجود داشت، بیشتر به سمت کریستیانو متمایل بودم، اما اکنون که کمی مسن‌تر هستم، بیشتر به سبک توجه می‌کنم تا فقط عملکرد. مسی با آرژانتین جام جهانی را برد، بنابراین اکنون به سمت او متمایل هستم. 

اگرچه مولر اکنون مسی را ترجیح می‌دهد، اما اعتراف کرد که همیشه اینطور نبوده است. ستاره آلمانی در اوایل دوران حرفه‌ای‌اش، رونالدو را بازیکن بزرگ‌تری می‌دانست، اما با گذشت سال‌ها، دیدگاه او تغییر کرد و ظرافت مسی در نهایت او را مجذوب خود کرد. 

عملکرد مولر برابر بارسلونای مسی نیز به خودی خود بسیار خوب بوده است. این مهاجم آلمانی در ۱۰ بازی با بارسلونا هشت گل به ثمر رساند و دو پاس گل داد. هفت برد برای مولر و تنها سه برد برای مسی بوده است. علاوه بر این، این بازیکن آلمانی در طول دوران حضور مسی در پاری سن ژرمن دو بار دیگر با او رو‌به‌رو شد و به پیروزی‌های متوالی دست یافت.

برچسب ها: لیگ آمریکا ، ستارگان فوتبال ، رونالدو ، مسی
