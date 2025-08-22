فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: فرزندان برومند کشور در ارتش آماده‌اند همچون گذشته با قدرت برای تنبیه هر متجاوز بداندیشی، پاسخی کوبنده‌تر دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر «امیر حاتمی» در پیامی با تبریک روز صنعت دفاعی به امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نوشت: پیشرفت پرسرعت و مقتدرانه توان دفاعی ایران اسلامی، محصول اعتماد پیش‌برنده و هدایت‌های راهبردی فرمانده معظم کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله العالی) نسبت به نیروهای مسلح، صنعت دفاعی کشور، خصوصا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: اوج این پیشرفت‌های دفاعی در دو حوزه نرم‌افزاری و سخت افزاری، در دوران دفاع مقدس هشت ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به منصه ظهور رسید و اذعان جهانیان را به اتکا کشورمان به قدرت ملت و توانمندی بومی و درون پایه دفاعی ایران به همراه داشت.

سرلشکر حاتمی افزود: باور به دانشمندان داخلی و اتکا به محصولات متنوع و بومی دفاعی در اوج تحریم‌های ظالمانه، نشان داد کشورمان در تولید و بهره‌برداری نیازمندی‌های دفاعی خود برای حفظ امنیت ملی، استقلال کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی، منتظر اجازه هیچ بیگانه‌ای نخواهد ماند.

وی تصریح کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کرد راهبرد اتحاد و انسجام ملی با هدایت‌های حکیمانه رهبری معظم انقلاب اسلامی و جانفشانی نیروهای مسلح و از همه مهمتر مقاومت با بصیرت و آگاهانه ملت عزیز ایران اسلامی، کشورمان را در مقابل اتحاد نامبارک شیاطین به پیروزی رساند و دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام گذاشت و امروز نیز فرزندان برومند کشور در ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده‌اند همچون گذشته با قدرت و پرصلابت برای تنبیه هر متجاوز بداندیشی، پاسخی کوبنده‌تر و پشیمان کننده‌تر دهند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره ۳ وزیر شهید، شهدای صنعت دفاعی و چهره‌های ماندگار استقلال دفاعی کشور بویژه فرماندهان عالیقدر شهید، دانشمندان هسته‌ای و شهدای والامقام نیروهای مسلح و شهیدان سرافراز ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تبریک روز صنعت دفاعی به جنابعالی و همه متخصصین و دانشمندان و کارکنان متعهد وزارت دفاع، از همت و تلاش مجاهدانه صنعتگران دفاعی کشور قدردانی می‌کنم.

سرلشکر حاتمی در این پیام خاطرنشان کرد: اعلام می‌دارم که ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته و بیش از آن در سنگر توسعه دفاعی کشور در کنار متخصصین وزارت دفاع حضوری فعال و تعیین کننده داشته و آماده است برای رسیدن به قله‌های رفیع پیشرفت و اقتدار روز افزون با استفاده از ظرفیت‌های ملی گام‌های بلندی بر دارد.

منبع: ارتش

برچسب ها: امیر حاتمی ، فرمانده ارتش ، ارتش جمهوری اسلامی ایران
خبرهای مرتبط
رزمایش موشکی اقتدار: پهپاد «باور ۵» هدف خود را منهدم کرد
ارتش: در خط مقدم دفاع از ملت ایستاده‌ایم
معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:
تجزیه کشور‌های منطقه، راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
لطفا امنیت سیستان و بلوچستان تامین کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
باید مراقب کشور آذربایجان و الیف خائن بود و آمادگی کامل برای مقابله و نابودی هر کشوری که با اسرائیل در حمله به ایران همکاری نموده و یا همکاری نماید باشیم . این الیف کثیف باید ادب شود . حالا دیگر مسجل است که شهادت رئیس جمهور رئیسی بدست اسرائیل و با همکاری آذربایجان و شخص الیف بوده .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ساخت سلاح هسته‌ای و موشک قاره پیما........
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
درود براتش .یک ارتش ی ملت ی نیزوی نظامی مقتذر به روز کافی است برای دفاع از کشور
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدی از روستای دوتویه سفلی کهریزک
۱۳:۲۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا
مرگ بر اسرائیل
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
قدرت ایران رو به همه نشون بدین بزار بفهمن با چه ملتی روبرو هستن بزار بدونن ما از کدوم نسل و تاریخ هستیم ...
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
تنها سلاح هسته ای بازدارندگی ایجاد میکند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

سربلندی ایران ، سربلندی ما هم هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
کره آلمان ژاپن و دیگر کشورها میخواند سلاح هسته‌ای بسازند هیچکدامشان مثل ما تهدید نمی شوند ساختن سلاح هسته‌ای ایران نوعی پیروزی مسلمانان بر کفر حساب میشود خیال بقیه مسلمانان جهان هم راحت میشودپس باید سلاح بسازیم
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
خروج ایران از آژانس اتمی و پیمان منع گسترش سلاح هسته ای ، پاسخی قاطع به خیانت آژانس در حق ایران و فعال شدن پروژه ماشه میباشد و تغییر در دکترین دفاعی ایران و ساخت سلاح اتمی ، لازم شده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
درود خدا بر شما
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
درود به سربازان فداکار و جان برافکن جمهوری اسلامب، خدا یار ویاورتان باد
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ما جنگ طلب نیستیم ولی حواسمون باشه غافلگیر نشیم اینا دوباره از پشت خنجر میزنن اگه اینسری اتفاقی افتاد طوری ضربه بزنین که کار دیگه تموم بشه
۰
۰
پاسخ دادن
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند
آخرین اخبار
اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
یمنی‌ها هنوز قابلیت‌های جدید را رونمایی نکرده‌اند / حزب‌الله انگشتش روی ماشه است
یکی از اهداف مکانیسم ماشه فشار اقتصادی به کشورمان است/ با تهدید جنگ میخواهند بازار ایران را معطل نگه دارند
در تمام مجوز‌های هیئت علمی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت باید به نخبگان اختصاص یابد
تنها عامل بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی، سلاح مقاومت است/صهیون ها به چیزی جز نابودی حزب الله راضی نمیشوند
پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم اخترفیزیک ایران
قفقاز نقشی حیاتی در آینده قدرت جهانی دارد
عراقچی: از خرمشهر تا جنگ ۱۲ روزه، پزشکان همواره پناه مردم بوده‌اند
پیام پزشکیان به مناسبت روز پزشک
موضع گیری نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درخصوص بیانیه مدعیان اصلاح طلبی
سپاه در آمادگی کامل به سر می‌برد