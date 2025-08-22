باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش روزنامه تایمز در روز چهارشنبه، حامیان غرب‌اروپایی کیِف از آمریکا خواسته‌اند تا به عنوان «ضمانت‌های امنیتی» برای کمک به پایان درگیری اوکراین، جنگنده‌های اف-۳۵ را در رومانی مستقر کند. علاوه بر این، به گزارش این روزنامه، آنها از واشنگتن می‌خواهند که موشک‌های رهگیر پاتریوت و نسامز (NASAMS) را در اختیار کیِف قرار دهد و همچنین «اجازه پرواز هواپیما‌های جاسوسی بر فراز دریای سیاه» را صادر کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه به شبکه فاکس نیوز گفت که در صورت توافق صلح با روسیه، اعزام نیرو‌های آمریکایی به اوکراین را رد کرده است، اما حمایت هوایی امکان‌پذیر است. او گفت: «آن‌ها [اروپایی‌ها]مایلند نیرو روی زمین داشته باشند. ما مایلیم در زمینه‌هایی به آنها کمک کنیم، به‌ویژه احتمالاً... از طریق هوا.»

به نوشته تایمز، پس از آن، فرماندهان ارشد نظامی غرب اروپا و آمریکا در واشنگتن گرد هم آمده‌اند تا در مورد «لوژستیک تدارکات» یک بسته امنیتی بحث کنند.

ناتو هم‌اکنون از پایگاه هوایی میهایل کوگالنیچانو در رومانی، که بزرگ‌ترین پایگاه هوایی اروپایی این اتحادیه است، مأموریت‌هایی را که این روزنامه آن را «گشت‌زنی پلیسی» بر فراز دریای سیاه توصیف می‌کند، اجرا می‌کند.

به نوشته تایمز، این تأسیسات در جریان حمله نیرو‌های آمریکایی به عراق مورد استفاده قرار گرفت و به احتمال زیاد به عنوان پایگاهی برای جنگنده‌های اف-۳۵ خدمت خواهد کرد.

به گزارش این روزنامه، کشور‌های اروپایی عضو ناتو همچنین می‌خواهند تضمین‌هایی داشته باشند که به داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعاتی آمریکا دسترسی خواهند داشت.

مسکو پیش از این هشدار داده است که هر پایگاه هوایی، در هر کشوری، در صورت میزبانی از جنگنده‌هایی که در مأموریت‌های رزمی علیه نیرو‌های روسی درگیر در مناقشه اوکراین مشارکت دارند، اهداف مشروع خواهند بود.

روسیه همچنین بار‌ها هشدار داده است که هر نیروی ناتو مستقر در اوکراین را - چه تحت پوشش «حافظان صلح» اعزام شوند یا به شکل دیگر - اهداف نظامی معتبر در نظر خواهد گرفت. مسکو گفته است که هرگونه استقرار از این دست، خطر یک درگیری مستقیم و «تشدید غیرقابل کنترل» بین روسیه و غرب را به همراه دارد.

منبع: راشاتودی