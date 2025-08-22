حامیان غرب‌اروپایی کیِف از آمریکا خواسته‌اند تا به عنوان «ضمانت‌های امنیتی» برای کمک به پایان جنگ، جنگنده‌های اف-۳۵ را در رومانی مستقر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش روزنامه  تایمز  در روز چهارشنبه، حامیان غرب‌اروپایی کیِف از آمریکا خواسته‌اند تا به عنوان «ضمانت‌های امنیتی» برای کمک به پایان درگیری اوکراین، جنگنده‌های اف-۳۵ را در رومانی مستقر کند. علاوه بر این، به گزارش این روزنامه، آنها از واشنگتن می‌خواهند که موشک‌های رهگیر پاتریوت و نسامز (NASAMS)  را در اختیار کیِف قرار دهد و همچنین «اجازه پرواز هواپیما‌های جاسوسی بر فراز دریای سیاه» را صادر کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه به شبکه فاکس نیوز گفت که در صورت توافق صلح با روسیه، اعزام نیرو‌های آمریکایی به اوکراین را رد کرده است، اما حمایت هوایی امکان‌پذیر است. او گفت: «آن‌ها [اروپایی‌ها]مایلند نیرو روی زمین داشته باشند. ما مایلیم در زمینه‌هایی به آنها کمک کنیم، به‌ویژه احتمالاً... از طریق هوا.»

به نوشته تایمز، پس از آن، فرماندهان ارشد نظامی غرب اروپا و آمریکا در واشنگتن گرد هم آمده‌اند تا در مورد «لوژستیک تدارکات» یک بسته امنیتی بحث کنند.

ناتو هم‌اکنون از پایگاه هوایی میهایل کوگالنیچانو در رومانی، که بزرگ‌ترین پایگاه هوایی اروپایی این اتحادیه است، مأموریت‌هایی را که این روزنامه آن را «گشت‌زنی پلیسی» بر فراز دریای سیاه توصیف می‌کند، اجرا می‌کند.

به نوشته تایمز، این تأسیسات در جریان حمله نیرو‌های آمریکایی به عراق مورد استفاده قرار گرفت و به احتمال زیاد به عنوان پایگاهی برای جنگنده‌های اف-۳۵ خدمت خواهد کرد.

به گزارش این روزنامه، کشور‌های اروپایی عضو ناتو همچنین می‌خواهند تضمین‌هایی داشته باشند که به داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعاتی آمریکا دسترسی خواهند داشت.

مسکو پیش از این هشدار داده است که هر پایگاه هوایی، در هر کشوری، در صورت میزبانی از جنگنده‌هایی که در مأموریت‌های رزمی علیه نیرو‌های روسی درگیر در مناقشه اوکراین مشارکت دارند، اهداف مشروع خواهند بود.

روسیه همچنین بار‌ها هشدار داده است که هر نیروی ناتو مستقر در اوکراین را - چه تحت پوشش «حافظان صلح» اعزام شوند یا به شکل دیگر - اهداف نظامی معتبر در نظر خواهد گرفت. مسکو گفته است که هرگونه استقرار از این دست، خطر یک درگیری مستقیم و «تشدید غیرقابل کنترل» بین روسیه و غرب را به همراه دارد.

منبع: راشاتودی

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، اتحادیه اروپا ، اف 35
خبرهای مرتبط
ترامپ مهلت دو هفته‌ای برای ارزیابی چشم‌انداز صلح روسیه و اوکراین تعیین کرد
ترامپ: اوکراین شانسی برای پیروزی در جنگ علیه روسیه ندارد
به گزارش فارن پالیسی؛
روسیه چه میزان از خاک اوکراین را در اختیار دارد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
آخرین اخبار
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است