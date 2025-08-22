باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی جدید گوگل، پیکسل ۱۰ پرو، دارای بدنه ساخته شده از بهترین مواد است و طبق استاندارد IP۶۸ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. ابعاد آن (۱۵۲.۸ در ۷۲ در ۸.۵) میلیمتر و وزن آن ۲۰۷ گرم است.
صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۳ اینچی LTPO OLED با وضوح (۱۲۸۰ در ۲۸۵۶) پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی تا ۲۲۰۰ نیت و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۹۵ پیکسل در اینچ است. صفحه نمایش توسط Corning Gorilla Glass Victus ۲ محافظت میشود که در برابر ضربه و خراش مقاوم است.
عملکرد عالی این گوشی توسط اندروید ۱۶، پردازنده گوگل تنسور G۵ توسعهیافته با فناوری ۳ نانومتری، ۱۶ گیگابایت رم و ظرفیت حافظه داخلی از ۲۸ گیگابایت تا ۱ ترابایت تضمین شده است.
دوربین اصلی این گوشی دارای یک سنسور سهگانه (۵۰+۴۸+۴۸) مگاپیکسلی، شامل یک لنز تلهفوتو و یک لنز فوقعریض است و ویدیوهای ۸ K ضبط میکند. دوربین جلوی آن یک سنسور ۴۲ مگاپیکسلی است.
گوگل همچنین از دو سیمکارت، یک پورت USB Type-C ۳.۲، یک تراشه NFC، یک اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، قابلیتهای پاسخ اضطراری ماهوارهای، فناوری Circle to Search مبتنی بر هوش مصنوعی، یک سنسور دمای بدن و یک باتری ۴۸۷۰ میلیآمپر ساعتی که از شارژر سریع ۳۰ واتی پشتیبانی میکند و میتواند با شارژر بیسیم ۱۵ واتی شارژ شود، پشتیبانی میکند.
منبع: gsmarena