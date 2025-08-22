باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ روز پنجشنبه از پلیس و نیرو‌های گارد ملی که در پایتخت آمریکا مستقر کرده است - در اقدامی که آن را «سرکوب جرم و جنایت» می‌نامد - بازدید کرد و گفت که آنها «قصد دارند برای مدتی اینجا بمانند.»

ترامپ هفته گذشته دستور داد صد‌ها نفر از اعضای گارد ملی (یک نیروی ذخیره) در واشنگتن مستقر شوند و سوگند یاد کرد که «پایتخت خود را پس می‌گیریم»، علیرغم اعتراضات برخی ساکنان و آمار‌هایی که نشان می‌دهد جرایم خشونت‌آمیز کاهش یافته است.

او در خارج از یک ایستگاه پلیس پارک‌های ایالات متحده در محله آناکوستیا واشنگتن گفت: «ما می‌خواهیم آن را امن کنیم، و سپس به سراغ مکان‌های دیگر خواهیم رفت، اما قصد داریم برای مدتی اینجا بمانیم. ما می‌خواهیم اینجا را کاملاً بی‌نقص کنیم.»

ترامپ توسط مجریان قانون از آژانس‌های مختلف محلی و فدرال و همچنین نیرو‌های گارد ملی احاطه شده بود.

پنجشنبه‌شب، ترامپ ۷۹ ساله پیشنهاد کرده بود که به گشت‌زنی با پلیس و نظامیان خواهد رفت، اما در عوض یک سخنرانی کوتاه ایراد کرد و پیتزا و همبرگر توزیع کرد.

او گفت: «همه احساس امنیت می‌کنند» و افزود که قصد دارد پایتخت را «از نظر فیزیکی تعمیر کند.»

این میلیاردر افزود: «یکی از کار‌هایی که ما قرار است انجام دهیم، بازطراحی پارک‌های شماست. من در زمینه چمن بسیار خوبم، چون همه جا زمین گلف زیادی دارم. من بیشتر از هر انسانی در مورد چمن می‌دانم.»

گارد ملی ناحیه کلمبیا ۸۰۰ نیرو بسیج کرده است، در حالی که ایالات جمهوری‌خواه اوهایو، لوئیزیانا، میسیسیپی، کارولینای جنوبی، تنسی و ویرجینیای غربی در مجموع حدود ۱۲۰۰ نیرو اعزام می‌کنند.

این نیرو‌ها در مناطق توریستی مانند «مال ملی» و بنا‌های یادبود آن، استادیوم بیسبال نشنال پارک و سایر مناطق دیده شده‌اند.

پایتخت ایالات متحده که عمدتاً دموکرات است، با اتهاماتی از سوی سیاستمداران جمهوری‌خواه مواجه شده، این شهر تحت تأثیر جرم و جنایت قرار دارد، با مشکل بی‌خانمانی دست به گریبان است و مدیریت مالی ضعیفی دارد.

اما داده‌های پلیس واشنگتن کاهش قابل توجهی در جرایم خشونت‌آمیز بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد، اگرچه این کاهش در پی یک افزایش پس از همه‌گیری بوده است.

برخی از ساکنان از این اقدام استقبال کرده و به جرایم در مناطق خود اشاره کرده‌اند -، اما دیگران شکایت کرده‌اند که این نمایش قدرت غیرضروری است، یا در بخش‌هایی از واشنگتن که خشونت در آن متمرکز است، دیده نشده است.

