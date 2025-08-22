رئیس جمهور آمریکا دیروز از نیرو‌های گارد ملی که در پایتخت آمریکا مستقر کرده است، بازدید کرد و گفت که آنها «قصد دارند برای مدتی اینجا بمانند.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ روز پنجشنبه از پلیس و نیرو‌های گارد ملی که در پایتخت آمریکا مستقر کرده است - در اقدامی که آن را «سرکوب جرم و جنایت» می‌نامد - بازدید کرد و گفت که آنها «قصد دارند برای مدتی اینجا بمانند.»

ترامپ هفته گذشته دستور داد صد‌ها نفر از اعضای گارد ملی (یک نیروی ذخیره) در واشنگتن مستقر شوند و سوگند یاد کرد که «پایتخت خود را پس می‌گیریم»، علیرغم اعتراضات برخی ساکنان و آمار‌هایی که نشان می‌دهد جرایم خشونت‌آمیز کاهش یافته است.

او در خارج از یک ایستگاه پلیس پارک‌های ایالات متحده در محله آناکوستیا واشنگتن گفت: «ما می‌خواهیم آن را امن کنیم، و سپس به سراغ مکان‌های دیگر خواهیم رفت، اما قصد داریم برای مدتی اینجا بمانیم. ما می‌خواهیم اینجا را کاملاً بی‌نقص کنیم.»

ترامپ توسط مجریان قانون از آژانس‌های مختلف محلی و فدرال و همچنین نیرو‌های گارد ملی احاطه شده بود.

پنجشنبه‌شب، ترامپ ۷۹ ساله پیشنهاد کرده بود که به گشت‌زنی با پلیس و نظامیان خواهد رفت، اما در عوض یک سخنرانی کوتاه ایراد کرد و پیتزا و همبرگر توزیع کرد.

او گفت: «همه احساس امنیت می‌کنند» و افزود که قصد دارد پایتخت را «از نظر فیزیکی تعمیر کند.»

این میلیاردر افزود: «یکی از کار‌هایی که ما قرار است انجام دهیم، بازطراحی پارک‌های شماست. من در زمینه چمن بسیار خوبم، چون همه جا زمین گلف زیادی دارم. من بیشتر از هر انسانی در مورد چمن می‌دانم.»

گارد ملی ناحیه کلمبیا ۸۰۰ نیرو بسیج کرده است، در حالی که ایالات جمهوری‌خواه اوهایو، لوئیزیانا، میسیسیپی، کارولینای جنوبی، تنسی و ویرجینیای غربی در مجموع حدود ۱۲۰۰ نیرو اعزام می‌کنند.

این نیرو‌ها در مناطق توریستی مانند «مال ملی» و بنا‌های یادبود آن، استادیوم بیسبال نشنال پارک  و سایر مناطق دیده شده‌اند.

پایتخت ایالات متحده که عمدتاً دموکرات است، با اتهاماتی از سوی سیاستمداران جمهوری‌خواه مواجه شده، این شهر تحت تأثیر جرم و جنایت قرار دارد، با مشکل بی‌خانمانی دست به گریبان است و مدیریت مالی ضعیفی دارد.

اما داده‌های پلیس واشنگتن کاهش قابل توجهی در جرایم خشونت‌آمیز بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد، اگرچه این کاهش در پی یک افزایش پس از همه‌گیری بوده است.

برخی از ساکنان از این اقدام استقبال کرده و به جرایم در مناطق خود اشاره کرده‌اند -، اما دیگران شکایت کرده‌اند که این نمایش قدرت غیرضروری است، یا در بخش‌هایی از واشنگتن که خشونت در آن متمرکز است، دیده نشده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: گارد ملی آمریکا ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
سه ایالت آمریکا نیرو‌های گارد ملی را به واشنگتن اعزام می‌کنند
استقرار کامل ۸۰۰ نیروی گارد ملی برای مأموریت در واشنگتن
دولت ترامپ به‌ دنبال تشکیل نیروی واکنش سریع برای مهار ناآرامی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
آخرین اخبار
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است