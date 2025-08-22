باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
غزه، جایی که کودک هرگز بزرگ نمی‌شود! + فیلم

گزارش تکان‌دهنده الجزیره از جنایات اسرائیل این واقعیت را نشان می‌دهد که در ۲۲ ماه جنگ اسرائیل علیه غزه، بیش از ۴۲ هزار کودک فلسطینی یکی از والدین خود را از دست داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش تکان‌دهنده الجزیره از جنایات اسرائیل در غزه: در نزدیک به ۲۲ ماه جنگ اسرائیل علیه غزه، بیش از ۴۲,۰۰۰ کودک فلسطینی یکی از والدین خود را از دست داده‌اند و بیش از ۲,۲۰۰ کودک هر دو والد خود را از دست داده‌اند.  کودکان غزه در سایه فقدان و اندوه بزرگ می‌شوند. اکثر کودکانی که مرگ یکی از والدین را تجربه کرده‌اند، پدران خود را از دست داده‌اند.

کودکانی که زنده مانده‌اند، زخم‌های نامرئی جنگ، ترومای تغییر‌دهنده زندگی و ترس مداوم از اینکه ممکن است به یکی از نزدیک به ۱۸,۰۰۰ کودک فلسطینی کشته‌شده در جنگ اسرائیل علیه غزه تبدیل شوند، را با خود حمل می‌کنند.

 

 
