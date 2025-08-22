باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش تکان‌دهنده الجزیره از جنایات اسرائیل در غزه: در نزدیک به ۲۲ ماه جنگ اسرائیل علیه غزه، بیش از ۴۲,۰۰۰ کودک فلسطینی یکی از والدین خود را از دست داده‌اند و بیش از ۲,۲۰۰ کودک هر دو والد خود را از دست داده‌اند. کودکان غزه در سایه فقدان و اندوه بزرگ می‌شوند. اکثر کودکانی که مرگ یکی از والدین را تجربه کرده‌اند، پدران خود را از دست داده‌اند.

کودکانی که زنده مانده‌اند، زخم‌های نامرئی جنگ، ترومای تغییر‌دهنده زندگی و ترس مداوم از اینکه ممکن است به یکی از نزدیک به ۱۸,۰۰۰ کودک فلسطینی کشته‌شده در جنگ اسرائیل علیه غزه تبدیل شوند، را با خود حمل می‌کنند.