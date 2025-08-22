تیم ملی والیبال ایران توانست با برنامه‌ریزی‌های فدراسیون والیبال و البته حمایت‌های وزارت ورزش یکبار دیگر به تیمی قدرتمند و قابل احترام در سطح جهان تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سال گذشته برای والیبال ایران یکی از تلخ‌ترین دوران‌های تاریخ این رشته ورزشی محسوب می‌شد. تیم ملی والیبال که همواره به عنوان یکی از مدعیان مطرح آسیا شناخته می‌شود، در لیگ ملت‌های ۲۰۲۴ نتوانست انتظارات هواداران را برآورده کند. شکست‌های پیاپی و نمایش‌های ضعیف این تیم باعث شد موجی از ناامیدی در میان هواداران والیبال ایران ایجاد شود. حتی بسیاری از کارشناسان از افول والیبال ایران سخن گفتند و نگرانی‌ها نسبت به آینده این رشته شدت گرفت.

اما نقطه عطف والیبال ایران، انتخاب روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی به عنوان سکاندار جدید تیم ملی بود. پیاتزا که سابقه کار در تیم‌های بزرگ اروپایی را دارد، با ورود خود نه تنها نظم تاکتیکی تازه‌ای به تیم تزریق کرد بلکه توانست فضای روحی و روانی بازیکنان را نیز بهبود بخشد. او با ارتباط صمیمانه با ملی‌پوشان، توانست شکاف‌های درونی تیم را ترمیم کند و دوباره روحیه جنگندگی را به بازیکنان برگرداند.

نتیجه این تغییر در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ نمایان شد. تیم ملی ایران با بازی‌های درخشان موفق شد ۶ پیروزی ارزشمند به دست آورد. این برد‌ها نه‌تنها جایگاه تیم را در جدول ارتقا داد، بلکه باعث ایجاد حس رضایت و امید در میان مردم به همراه داشت.

نکته مهم دیگر، بازگشت آرامش به تیم ملی والیبال بود. در سال‌های گذشته همواره خبر‌هایی از اختلافات درونی میان بازیکنان شنیده می‌شد، اما این بار مدیریت پیاتزا و اعتماد او به بازیکنان باعث شد تا اتحاد و همدلی جایگزین حاشیه‌ها شود. بازیکنان با تمرکز کامل بر زمین حاضر شدند و همین موضوع نقش بسزایی در موفقیت‌های اخیر داشت.

امروز می‌توان گفت والیبال ایران در مسیری تازه گام برداشته است. اگر این روند ادامه یابد، امید به کسب موفقیت در رقابت‌های قهرمانی جهانی دوباره زنده خواهد شد. بدون شک انتخاب پیاتزا و نتایج اخیر تیم ملی، نقطه عطفی در والیبال ایران محسوب می‌شود؛ نقطه‌ای که می‌تواند آینده‌ای روشن برای این رشته محبوب رقم بزند.

در این میان حمایت‌های وزارت ورزش از فدراسیون والیبال نقش زیادی در این موضوع داست و باعث شد این فدراسیون با فراغ بال برنامه‌های خود را اجرایی کند.

