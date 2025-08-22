باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام روز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی، افزایش تبخیر ناشی از گرمای هوا و تغییرات اقلیمی، از مهم‌ترین عوامل تشدید خشکسالی و بروز مشکلات جدی در تأمین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف است.

صادق علیمرادی افزود: هم‌اکنون میانگین پرشدگی چهار سد اصلی استان حدود ۶۰ درصد است که به معنای نیمه‌خالی بودن بخش قابل‌توجهی از ظرفیت آن‌هاست؛ به همین دلیل لازم است صرفه‌جویی در مصرف آب به شکل جدی‌تری در دستور کار مردم و دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به آمار کنونی این سدها، یادآور شد: سد ایلام با ذخیره ۴۹ میلیون متر مکعب، معادل ۸۰ درصد ظرفیت خود، در رده دوم بیشترین پرشدگی قرار دارد. سد گلال در صدر قرار گرفته و با ۸۸ درصد پرشدگی، بیشترین ذخیره را در میان سدهای استان دارد، در حالی‌ که سد دویرج با ۴۹ درصد پرشدگی کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام در تشریح کاربری هریک از این سدها، توضیح داد که سد ایلام به‌طور عمده برای تأمین آب شرب شهر ایلام استفاده می‌شود.

علیمرادی بیان کرد: سد دویرج وظیفه تأمین آب کشاورزی و صنعت شهرستان دهلران را برعهده دارد، سد کنگیر آب شبکه آبیاری منطقه را تأمین می‌کند و سد گلال نیز آب مورد نیاز پتروشیمی ایلام را فراهم می‌آورد.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش بارش‌ها در سال‌های اخیر، لازم است مدیریت مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت با جدیت و همکاری عمومی همراه باشد تا از بروز بحران‌های آبی در ماه‌های آینده جلوگیری شود.

در سال ۱۴۰۱ میزان پرشدگی سدهای ایلام پس از یک سال خشک، به کمتر از ۴۵ درصد رسید، در آن زمان، سد دویرج به دلیل کاهش بارش و نیاز بالای بخش کشاورزی، تنها ۳۵ درصد پر بود.

در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با افزایش نسبی بارش‌ها، میانگین پرشدگی سدها به ۷۰ درصد رسید، اما تبخیر بالا و تداوم برداشت‌های بی‌رویه باعث شد این رقم در تابستان همان سال تا حدود ۵۵ درصد کاهش یابد.

کارشناسان آب منطقه‌ای در چندین نوبت هشدار داده‌اند که برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و کاهش ذخایر سطحی می‌تواند این استان را در سال‌های آینده با تنش آبی به ویژه در بخش‌هایی چون کشت تابستانه و توسعه صنایع مواجه کند.

