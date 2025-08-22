باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان با حجت‌الاسلام مجید مشکی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، دو طرف بر گسترش همکاری‌های فرهنگی میان ایران و پاکستان تاکید کردند.

محور اصلی این گفت‌وگوها، موضوع حفظ و نگهداری نسخه‌های خطی فارسی موجود در پاکستان بود؛ به‌ویژه مجموعه‌های ارزشمند کتابخانه مرکز تحقیقات زبان فارسی پاکستان (کتابخانه گنج‌بخش) که بیش از ۱۸ هزار نسخه خطی به زبان‌های فارسی و عربی را در خود جای داده است.

امیرخانی و مشکی با اشاره به جایگاه میراث مکتوب فارسی در پاکستان، بر ضرورت همکاری در حوزه‌های فهرست‌نویسی، سازماندهی، حفاظت و مرمت این آثار تاکید کردند.

همچنین موضوع اعزام کارشناسان و متخصصان ایرانی برای انتقال دانش فنی و حمایت از فرایند‌های مرتبط با احیای میراث فرهنگی زبان فارسی و تاریخ و ادبیات ایران در پاکستان، مورد تاکید قرار گرفت.