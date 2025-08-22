در دیدار رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و رایزن فرهنگی کشورمان در پاکستان بر حفاظت، فهرست‌نویسی و مرمت نسخه‌های خطی فارسی موجود در این کشور تاکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان با حجت‌الاسلام مجید مشکی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، دو طرف بر گسترش همکاری‌های فرهنگی میان ایران و پاکستان تاکید کردند.

محور اصلی این گفت‌وگوها، موضوع حفظ و نگهداری نسخه‌های خطی فارسی موجود در پاکستان بود؛ به‌ویژه مجموعه‌های ارزشمند کتابخانه مرکز تحقیقات زبان فارسی پاکستان (کتابخانه گنج‌بخش) که بیش از ۱۸ هزار نسخه خطی به زبان‌های فارسی و عربی را در خود جای داده است.

امیرخانی و مشکی با اشاره به جایگاه میراث مکتوب فارسی در پاکستان، بر ضرورت همکاری در حوزه‌های فهرست‌نویسی، سازماندهی، حفاظت و مرمت این آثار تاکید کردند.

همچنین موضوع اعزام کارشناسان و متخصصان ایرانی برای انتقال دانش فنی و حمایت از فرایند‌های مرتبط با احیای میراث فرهنگی زبان فارسی و تاریخ و ادبیات ایران در پاکستان، مورد تاکید قرار گرفت.

برچسب ها: کتابخانه ملی ایران ، ایران و پاکستان
خبرهای مرتبط
ایران و پاکستان ۲ سند همکاری کشاورزی امضا کردند
تأکید بر لزوم هماهنگی بیمه‌ای در حمل‌ونقل جاده‌ای ایران و پاکستان
هدف‌گذاری ۳ میلیارد دلاری مبادلات کشاورزی ایران و پاکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهرداد فلاحتگر درگذشت
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
زیارت از ارکان مهم شیعه است
«دونقطه» در نقطه جوش مسابقات نهایی فصل اول روی آنتن شبکه دو
بازگشت «صبحانه ایرانی» به آنتن شبکه دو
آخرین اخبار
بازگشت «صبحانه ایرانی» به آنتن شبکه دو
«دونقطه» در نقطه جوش مسابقات نهایی فصل اول روی آنتن شبکه دو
زیارت از ارکان مهم شیعه است
مهرداد فلاحتگر درگذشت
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
۶۰ درصد زوار خارجی امام رضا (ع) عرب‌زبان هستند
ده‌نمکی: برای «اخراجی‌های ۴» در حال مذاکره هستیم
راه‌اندازی طرح «مسجد برقرار»؛ بازگشایی تمام‌وقت ۷۰۰ مسجد در تهران
اطلاعیه روابط‌عمومی رسانه ملی در واکنش به انتشار بیانیه اخیر منسوب به جبهه اصلاحات
معرفی نسخه نفیس کتاب ابن سینا در روز پزشک
رقابت‌های نهمین جشنواره مستند از اوایل مهر آغاز می‌شود
پژمان بازغی رئیس انجمن بازیگران سینما شد
حدود ۳ میلیون مخاطب در مرداد به سینما رفتند
نقد سینما مانند فیزیوپاتولوژی است
یادواره شهدای «لاله‌خیز» برگزار می‌شود
سری دوم مسابقه «خانه» با اجرای امیرمحمد زند از شبکه یک سیما
قصه «مهمان‌کُشی» به سر می‌رسد؛ پخش ۲ قسمت از پشت صحنه
روایت رادیو از خادمان نوجوان حرم امام رضا (ع)
«خط نجات»؛ روایت نقش بیمارستان رسول اکرم در جنگ ۱۲ روزه از شبکه مستند
پای «مومیایی» به ترکیب دنباله‌های سینمایی «نمایش» باز می‌شود
«حدیث کساء» سوژه اثر جدید حسن روح‌الامین شد