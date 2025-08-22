یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران گفت: منافع و امنیت ملی کشور‌های اسلامی و عربی ایجاب می‌کند که از جریان‌های مقاومت ضداسرائیلی به عنوان سپر دفاعی خود قویا حمایت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «ناصر کنعانی» سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه در رشته توییتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برپایه اعلام برخی منابع خبری به نقل از مسؤولان حکومت دمشق، توافقنامه امنیتی دولت موقت سوریه و رژیم اسرائیل، یک روز پس از سخنرانی ابومحمد جولانی در نشست سازمان ملل متحد در نیویورک در ۲۵ سپتامبر (۳ مهرماه) با میانجیگری آمریکا امضا می‌شود.»

وی افزود: «در ماه‌های اخیر به خوبی روشن شده که آنان که در منطقه در کنار تروریست‌ها علیه دولت بشار اسد شمشیر کشیده بودند، عملا در کنار آمریکا و اسرائیل ایستاده بودند تا یکی از اضلاع محور مقاومت ضداسرائیلی را تسلیم و تقدیم عوامل اسرائیل کنند.»

کنعانی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل نیز اکنون با اشغال بخش‌هایی از سوریه و رونمایی از پروژه موهوم «اسرائیل بزرگ»، به همراهی شرکای خود در پروژه اسقاط دولت ملی سوریه پاداش داده و مجددا نشان می‌دهند که ارزشی برای امنیت، حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشور‌های منطقه قائل نیستند، تاکید کرد: «آمریکا متحدی واقعی غیر از اسرائیل برای خود قائل نیست. اسرائیل تهدیدی آشکار علیه بشریت، صلح و امنیت بین‌المللی و در درجه اول برای غرب آسیا و جهان اسلام است. منافع و امنیت ملی کشور‌های اسلامی و عربی ایجاب می‌کند که از جریان‌های مقاومت ضداسرائیلی به عنوان سپر دفاعی خود قویا حمایت کنند.»

