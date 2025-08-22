وزیر گردشگری از کسب درآمد ایران از گردشگران کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر گردشگری گفت: هر گردشگری که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران می‌آید ۲ هزار دلار درآمد برای کشور ایجاد می‌کند.

این عدد برای گردشگران کشورهای دیگر ۱۰۰۰ دلار است.

 

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
به درآمدش نگاه میکنید ،به اماده بودن زیر ساختهای خودتان هم نگاه میکنید ، که توریست از امدنش پشیمان نشود و در بعد بازگشت دیگران را هم منصرف نکند ،
۰
۲
پاسخ دادن
