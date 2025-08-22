باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دستجات آزاد اسکیت رولرفری استایل (اگرسیو) در اسکیت پارک لیو برگزار شد و ورزشکاران در بخش آقایان بانوان ردههای سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال با هم به رقابت پرداختند.
این رقابتها در ۲ بخش آماتور و حرفهای انجام شد، اسکیت بازان در شاخه استریت پارک به اجرای هنرنمایی پرداختند.
از نکات جالب توجه این رقابتها میتوان به حضور پر شور تماشاگران اشاره کرد که با تشویقهای خودشان هم فضای جالبی را در جریان مسابقات ایجاد کرده بودند و هم اینکه باعث شدند تا ورزشکاران شرکت کننده با انگیزه بالاتری به اجرای حرکت بپردازند.
در پایان نفرات برتر این رویداد در بخش آقایان بدین ترتیب معرفی شدند.
در رده سنی زیر ۱۶ سال بخش آماتور آروین ملکی، آرتین سبحانی و امیرحسام اکبرنیا به ترتیب حائز عناوین اول تا سوم شدند.
در رده سنی زیر ۱۶ سال بخش حرفهای، نیما سمیعی جایگاه نخست را کسب کرد. دانیال وهمن و کیان سرخوش هم به ترتیب جایگاههای دوم و سوم را تصاحب کردند.
در رده سنی بالای ۱۶ سال، عرفان مخملیان با اجرای هنرنمایی فوق العاده و کسب امتیاز بالا از داوران ضمن کسب جایگاه نخست، مدال طلا را هم به خود اختصاص داد. ارشیا امین رعیا دوم شد و محمد مدرسی هم در رده سوم جای گرفت.
همچنین در بخش بانوان همین نفرات برتر به شرح زیر هستند.
در رده سنی زیر ۱۶ سال بخش آماتور النا علیمحمدی، مهرسا نیکنژاد و آوینا آملی ۳ نفر برتر این رقابت را تشکیل دادند.
در رده سنی زیر ۱۶ سال بخش حرفهای، مرسده مرادی در رقابتی که از هیجان بالایی برخوردار بود و بهترین نمایشها را به اجرا گذاشت، توانست با کسب بالاترین امتیاز رده نخست را به دست بیاورد. رزا سرلک و السا زائری دوم و سوم شدند.
در رده سنی بالای ۱۶ سال بخش حرفهای، انسیه فروغی توانست با هنرنمایی و تکنیک خارقالعادهای که به نمایش گذاشت به جایگاه نخست دست یابد و گردن آویز مدال طلا شود. شیما عشقی و سحر زلقی هم در ردهبندی به جایگاه دوم و سوم قناعت کردند.