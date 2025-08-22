مراسم عزاداری به مناسبت رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در بستان آباد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -مراسم عزاداری به مناسبت رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در مسجد جامع بستان آباد برگزار شد.

 

 

 

 

برچسب ها: مراسم عزاداری ، رحلت پیامبر
آذربایجان شرقی می‌تواند شتاب دهنده توسعه روابط ایران و ترکیه باشد
