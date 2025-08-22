باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گفته هفت منبع مطلع و اسنادی که رویترز بررسی کرده، سوریه اسکناسهای جدیدی منتشر خواهد کرد که دو صفر از واحد پول آن حذف شده است. این اقدام در تلاشی برای بازگرداندن اعتماد عمومی به لیر که به شدت کم ارزش شده، انجام میشود.
این گام به منظور تقویت لیر سوریه پس از سقوط ارزش آن به پایینترین سطح ثبتشده در پی یک درگیری ۱۴ ساله که با برکناری رئیسجمهور بشار اسد در دسامبر به پایان رسید، صورت میگیرد.
ارزش لیر سوریه از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۱۱ بیش از ۹۹ درصد کاهش یافته و نرخ آن حدود ۱۰۰۰۰ لیر به ازای هر دلار آمریکا است، در مقایسه با ۵۰ لیر قبل از جنگ.
کاهش شدید ارزش، انجام تراکنشهای روزمره و انتقال پول را به طور فزایندهای دشوار کرده است.
خانوادهها معمولاً برای خریدهای هفتگی مواد غذایی از کیسههای پلاستیکی سیاهی استفاده میکنند که حداقل نیم کیلوگرم اسکناسهای ۵۰۰۰ لیری که بالاترین ارزش اسمی را دارند، در آنها قرار دارد.
در تلاشی برای تسهیل تراکنشها و بهبود ثبات پولی، بانک مرکزی سوریه در اواسط ماه اوت به بانکهای خصوصی اطلاع داد که قصد دارد با «حذف صفرها» اسکناس جدیدی منتشر کند. این اطلاعات بر اساس سندی است که رویترز مشاهده کرده است.
رویترز با پنج بانکدار تجاری، یک منبع در بانک مرکزی و یک مقام اقتصادی سوری گفتوگو کرده که گفتند بانک مرکزی بعداً به آنها اطلاع داد که دو صفر حذف خواهد شد. آنها به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند تا در مورد تصمیمی که هنوز عمومی نشده، بحث کنند.
به گفته بانکداران تجاری که در این جلسات شرکت کردهاند، جلسات مربوط به بازسازی اساسی ارز توسط معاون فرماندار بانک مرکزی ریاست شده است.
مشخص نیست که آیا تغییر ارزش لیر نیاز به تصویب دارد یا خیر. سوریه قرار است در سپتامبر اولین انتخابات خود را برای تشکیل یک مجمع قانونگذاری جدید برگزار کند.
دو تن از بانکداران و یک منبع سوری آشنا با موضوع به رویترز گفتند که سوریه با شرکت دولتی چاپ پول گُزناک Goznak متعلق به روسیه برای تولید اسکناسهای جدید به توافق رسیده است.
آنها گفتند این توافق در جریان سفر یک هیئت بلندپایه سوری به مسکو در اواخر ماه ژوئیه نهایی شد. گُزناک که در دوران اسد نیز پول سوریه را چاپ میکرد، به درخواستها برای توضیح، پاسخ نداده است.
منبع: العربیه انگلیسی