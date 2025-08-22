باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تهران، همزمان با سالروز رحلت پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی (ص)، اکران فرهنگی ویژه این ایام در میادین و معابر اصلی شهر تهران انجام شد.
در این طرح گزیدهای از احادیث نورانی پیامبر اعظم (ص) با محوریت اخلاق، مهربانی و سبک زندگی اسلامی بر روی سازههای تبلیغات شهری نصب شده است.
همچنین، همزمان با ۳۱ مردادماه، روز صنعت دفاعی، مجموعهای از طرحهای شهری با عنوان «شهید وزیر» در سطح پایتخت اکران شد.
این اکران به بزرگداشت نام و یاد سه فرمانده برجسته دفاع مقدس، شهیدان سیدموسی نامجو، جواد فکوری و مصطفی چمران اختصاص دارد.
در این نمایش شهری، ضمن بازخوانی نقش راهبردی این چهرههای ماندگار در شکلگیری ساختار دفاعی کشور، تلاش شده است پیوند میان اقتدار امروز ایران در عرصه صنعت دفاعی با ایثار، مدیریت جهادی و روحیه ازخودگذشتگی آنان برای افکار عمومی یادآوری شود.
اکران تصاویر «شهید وزیر» در میادین و معابر اصلی تهران، نمادی از پاسداشت سرمایههای انسانی و علمی انقلاب اسلامی است؛ شخصیتهایی که با ایمان، تخصص و مجاهدت، بنیانهای امنیت و خودکفایی دفاعی ایران را پیریختند و مسیر پیشرفت این حوزه را هموار کردند.