در برنامه مستند ـ پلیسی «شوک»، پلیس مبارزه با مواد مخدر اعضای باندی را دستگیر کرد که با فروش قرص‌های غیرمجاز لاغری، سلامت مصرف‌کنندگان را با خطر جدی مواجه ساخته بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سی‌وچهارمین قسمت از برنامه مستند ـ پلیسی «شوک»، پلیس مبارزه با مواد مخدر با عملیاتی گسترده باندی را متلاشی کرد که تحت عنوان دارو‌های لاغری اقدام به فروش قرص‌های غیرمجاز می‌کردند.

این قرص‌ها که در فضای مجازی با نام‌های فریبنده و تبلیغات گسترده به فروش می‌رسید، در واقع حاوی مواد روان‌گردان و ترکیبات شیمیایی خطرناک بودند؛ موادی که نه‌تنها اثری در کاهش وزن ندارند، بلکه سلامت مصرف‌کنندگان را به شدت تهدید می‌کنند.

در این قسمت، بینندگان شاهد لحظه دستگیری اعضای باند، کشف محموله‌های تقلبی و اعترافات تکان‌دهنده متهمان خواهند بود؛ اعترافاتی که نشان می‌دهد چگونه طمع سود، به بهای جان مردم تمام می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
چرا مردم ایران شکم پرست وچاقند،....مصرف غذای یه ایرانی چندین برابر یه خارجی،چه خبره،همه چاق....
