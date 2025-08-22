۲۱ کشور روز پنج‌شنبه در یک بیانیه مشترک برنامه‌های ساخت‌وساز اسرائیل در کرانه باختری را «نقض قوانین بین‌المللی» توصیف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انگلیس، استرالیا و ژاپن از جمله ۲۱ کشوری هستند که برنامه‌های اسرائیل برای ساخت یک شهرک بحث‌برانگیز و غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرده‌اند. به گفته این کشورها، این طرح هرگونه امکان تحقق راه‌حل دو دولتی برای فلسطینیان را در آینده غیرممکن می‌سازد.

این ۲۱ کشور روز پنج‌شنبه در یک بیانیه مشترک گفتند: «ما این تصمیم را محکوم کرده و قویاً خواستار فسخ فوری آن هستیم». آنها برنامه‌های ساخت‌وساز اسرائیل را «نقض قوانین بین‌المللی» توصیف کردند.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که این هفته خبری مبنی بر تصمیم رسمی اسرائیل برای پیشبرد ساخت یک شهرک در قطعه‌زمینی ۱۲ کیلومتر مربعی (۴.۶ مایل مربعی) در شرق بیت‌المقدس به نام "East ۱" یا "E۱" اعلام شد.

این پروژه که شامل احداث ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید برای شهرکنشینان اسرائیلی خواهد بود، بخش عمده‌ای از کرانه باختری اشغالی را از بیت‌المقدس شرقی اشغالی جدا کرده و همچنین هزاران شهرک غیرقانونی اسرائیل در این منطقه را به یکدیگر متصل خواهد کرد.

منبع: الجزیره

