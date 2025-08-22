مجموعه‌ای از طرح‌های شهری با عنوان «شهید وزیر» همزمان با فرا رسیدن ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی، در سطح پایتخت اکران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از اعلام روز جمعه سازمان زیباسازی شهر تهران، این اکران به بزرگداشت نام و یاد سه فرمانده برجسته دفاع مقدس، شهیدان سید موسی نامجو، جواد فکوری و مصطفی چمران اختصاص دارد.

در این نمایش شهری، ضمن بازخوانی نقش راهبردی این چهره‌های ماندگار در شکل‌گیری ساختار دفاعی کشور، تلاش شده است پیوند میان اقتدار امروز ایران در عرصه صنعت دفاعی با ایثار، مدیریت جهادی و روحیه ازخودگذشتگی آنان برای افکار عمومی یادآوری شود.

اکران تصاویر «شهید وزیر» در میادین و معابر اصلی تهران، نمادی از پاسداشت سرمایه‌های انسانی و علمی انقلاب اسلامی است؛ شخصیت‌هایی که با ایمان، تخصص و مجاهدت، بنیان‌های امنیت و خودکفایی دفاعی ایران را پی‌ریختند و مسیر پیشرفت این حوزه را هموار ساختند.

اکران تصاویر «شهید وزیر»

برچسب ها: سازمان زیباسازی شهر تهران ، شهرداری تهران ، سازمان زیباسازی
