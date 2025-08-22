جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به بررسی پرونده «سینمای ارگانی» و فیلم‌های «اتاقک گلی» و «شیفت آخر (Late Shift)» اختصاص دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب (جمعه، ۳۱ مرداد) از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

در میز سینمای ایران، آرش خوشخو و رضا صدیق فیلم سینمایی «اتاقک گلی» را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه «سینمای ارگانی» نام دارد و مریم پیرکاری (مدیرعامل موسسه تصویرشهر) و محمد ساسان (مدیر تولیدات سینمایی سازمان سینمایی سوره) در این بخش حضور دارند.

امیر قادری و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «شیفت آخر (Late Shift)» می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

