باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز جمعه گفت پکن آماده است در راستای دستیابی به یک توافق صلح بین اوکراین و روسیه نقش سازنده‌ای ایفا کند.

مائو در پاسخ به اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که ادعا کرده بود کیِف «به چین به عنوان تضمین‌کننده امنیت نیاز ندارد»، گفت: «ما معتقدیم همه طرف‌ها باید بر اساس دیدگاه امنیتی مشترک، جامع و پایدار، یک راه‌حل سیاسی برای بحران اوکراین پیش ببرند. چین آماده است در این زمینه نقش سازنده‌ای ایفا کند.»

اظهارات رئیس‌جمهور اوکراین پس از گزارش‌هایی مبنی بر درخواست ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از چین برای میانجیگری به عنوان ضامن یک توافق صلح با ایالات متحده و اروپا، که شامل تضمین‌های امنیتی می‌شود، مطرح شده است.

زلنسکی مدعی شد چین نمی‌تواند ضامن باشد، زیرا هیچ اقدامی برای جلوگیری از جنگ انجام نداده و با «گشودن بازار پهپادها» به روسیه کمک کرده است.

منبع: رویترز