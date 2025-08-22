باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در مصلای امام خمینی (ره) اظهار کرد : مردم ایران آنچه در ۱۲ روز دفاع مقدس و قبل از آن در ۸ سال دفاع مقدس نشان دادن در آینده نیز همان رفتار را نشان خواهند داد.

وی ادامه داد: یاد و خاطره شهیدان احمد توکلی،حجت الاسلام نعیم آبادی و محمود فرشچیان را گرامی می‌داریم خداوند همه این عزیزان را رحمت کند و با اولیا محشور بفرماید.

آیت الله خاتمی بیان کرد : هفته دولت از روز دوم شهریور آغاز می‌شود. شهید رجایی و باهنر در این ایام به دست منافقین کوردل به شهادت رسیدند آنچه اهمیت دارد این است که ریاست این افراد را تغییر نداد.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: بار عظیم اداره کشور به دوش دولت است و باید به آنها کمک کرد تا بتوانند این بار سنگین را بردارند، حمایت هم جنبه منطقی و عقلانی دارد و هم جنبه شرعی اما این حمایت دو جور است که یکی متملقانه است و دیگری ناصحانه است که این نوع در شأن ملت عظیم ایران است.

وی تصریح کرد: دولت تراز، دولت آخرالزمان است که انگیزه آن فقط و فقط اسلام است و بر سراسر جهان حاکم می‌شود ،دولت منتظران مهدی باید همین گونه باشد.دولت ما نیز باید دغدغه دینی داشته باشند البته نه اینکه دغدغه معیشت اقتصاد مردم مهم نباشد.

آیت الله خاتمی گفت: حجاب از بدیهیات دین است، لایحه عفاف و حجاب را ۶ فقیه و شش حقوقدان تایید کرده‌اند لذا انتظار داریم که دولت واکنش نشان دهد تا دیگران جرات نکنند درباره آن اراجیف بگویند. ثانیا دولت محترم شما کارگزار هستید اگر مردم گرسنه هستند وظیفه شما است که آنها را سیر کنید چرا توپ را در زمین دین می‌اندازید.

وی ادامه داد: در این هفته باید خدمات همه دولت‌ها برای مردم گفته شود، دولت کنونی نیز در حال خدمت به مردم است خط ما خط امامین انقلاب است و حمایت ناصحانه از دولت خواهیم کرد.

خطیب نماز جمعه تهران متذکر شد: اتحاد و انسجام دستور قرآن است، برخی که عددی هم نیستند نامه‌ای داده‌اند که ترجمان حرف‌های نتانیاهو است این حرفها وحدت شکن است چرا که ملت ما ۱۲ روز پیام مقاومت را به جهان مخابره کرد لذا این سیاه‌نامه پیام تفرقه را می‌رساند.

وی تاکید کرد: بعضی صحبت‌ها جناحی است ،بنده معتقدم که تریبون نماز جمعه جای صحبت‌های جناحی نیست اما وقتی پای اصل نظام به میدان می‌آید این تریبون باید به روشنگری بپردازد،پس حرف این است که بیانیه‌ای که به اصطلاح با واژه تغییر اصول و مبانی وارد میدان شده آن هم در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی آرزوهای خود را بر باد دیده‌اند صحبت آنها را بیان می‌کنند.

آیت الله خاتمی گفت:اعلام تعلیق داوطلبانه انرژی هسته‌ای معنایی ندارد این برای آینده کشور است چرا که انرژی فسیلی در حال اتمام است، بنابراین انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست ، نسخه داده‌اند که مذاکرات مستقیم با آمریکا آغاز شود آن هم حکومتی که حاج قاسم را کشت و به کشور ما حمله کرد، همچنین قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد و به مراکز هسته‌ای ما حمله کرد.

وی بیان کرد:چرا متوجه نمی‌شوید این مردم عاشورایی هستند در برابر آمریکا تسلیم نمی‌شوند،مقام معظم رهبری سال قبل فرمودند مذاکره با آمریکا نه عاقلانه نه هوشمندانه و نه شرافتمندانه است اما برخی توصیه به بی‌شرافتی می‌کنند اما بدانند که ملت ایران با شرافت بوده و خواهند ماند و زیر بار نسخه ذلت بار نمی‌روند.

آیت الله خاتمی متذکر شد: در این سیاه‌نامه ۵ تهمت به مردم زده شده است،آمریکا و رژیم صهیونیستی مردم را متهم می‌کنند که آنها حاکمیت ندارند،در این سیاه‌نامه هم همین حرف زده شده ۴۷ سال از انقلاب گذشته و مردم در این سال‌ها پای صندوق رای سرنوشت خود را انتخاب کردند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: روزنامه‌ها و فضای مجازی پر از انتقاد هستند و در این امر آزاد هستند اما یک چیز را هیچ نظامی تحمل نمی‌کند که ما تحمل کنیم، امام علی علیه السلام هم براندازی را تحمل نکرد.آمریکا و رژیم صهیونیستی ایران را متهم به تنش زایی می‌کنند در این سیاه‌نامه اخیر نیز گفته شده که ایران از تنش زایی دست بردارد،لذا این بیانیه مردم را متهم به تنشزایی کرده است.