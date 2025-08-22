خطیب نماز جمعه تهران گفت: ملت ایران زیر بار نسخه‌های ذلت بار نمی‌روند و تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم معنایی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در مصلای امام خمینی (ره) اظهار کرد : مردم ایران آنچه در ۱۲ روز دفاع مقدس و قبل از آن در ۸ سال دفاع مقدس نشان دادن در آینده نیز همان رفتار را نشان خواهند داد.

وی ادامه داد: یاد و خاطره شهیدان احمد توکلی،حجت الاسلام نعیم آبادی و محمود فرشچیان را گرامی می‌داریم خداوند همه این عزیزان را رحمت کند و با اولیا محشور بفرماید. 

آیت الله خاتمی بیان کرد : هفته دولت از روز دوم شهریور آغاز می‌شود. شهید رجایی و باهنر در این ایام به دست منافقین کوردل به شهادت رسیدند آنچه اهمیت دارد این است که ریاست این افراد را تغییر نداد. 

خطیب نماز جمعه تهران گفت: بار عظیم اداره کشور به دوش دولت است و باید به آنها کمک کرد تا بتوانند این بار سنگین را بردارند، حمایت هم جنبه منطقی و عقلانی دارد و هم جنبه شرعی اما این حمایت دو جور است که یکی متملقانه است و دیگری ناصحانه است که این نوع در شأن ملت عظیم ایران است.

وی تصریح کرد: دولت تراز، دولت آخرالزمان است که انگیزه آن فقط و فقط اسلام است و بر سراسر جهان حاکم می‌شود ،دولت منتظران مهدی باید همین گونه باشد.دولت ما نیز باید دغدغه دینی داشته باشند البته نه اینکه دغدغه معیشت اقتصاد مردم مهم نباشد. 

آیت الله خاتمی گفت: حجاب از بدیهیات دین است، لایحه عفاف و حجاب را ۶ فقیه و شش حقوقدان تایید کرده‌اند لذا انتظار داریم که دولت واکنش نشان دهد تا دیگران جرات نکنند درباره آن اراجیف بگویند. ثانیا دولت محترم شما کارگزار هستید اگر مردم گرسنه هستند وظیفه شما است که آنها را سیر کنید چرا توپ را در زمین دین می‌اندازید.

وی ادامه داد: در این هفته باید خدمات همه دولت‌ها برای مردم گفته شود، دولت کنونی نیز در حال خدمت به مردم است خط ما خط امامین انقلاب است و حمایت ناصحانه از دولت خواهیم کرد.

 خطیب نماز جمعه تهران متذکر شد: اتحاد و انسجام دستور قرآن است، برخی که عددی هم نیستند نامه‌ای داده‌اند که ترجمان حرف‌های نتانیاهو است این حرفها وحدت شکن است چرا که ملت ما ۱۲ روز پیام مقاومت را به جهان مخابره کرد لذا این سیاه‌نامه پیام تفرقه را می‌رساند. 

وی تاکید کرد: بعضی صحبت‌ها جناحی است ،بنده معتقدم که تریبون نماز جمعه جای صحبت‌های جناحی نیست اما وقتی پای اصل نظام به میدان می‌آید این تریبون باید به روشنگری بپردازد،پس حرف این است که بیانیه‌ای که به اصطلاح با واژه تغییر اصول و مبانی وارد میدان شده آن هم در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی آرزوهای خود را بر باد دیده‌اند صحبت آنها را بیان می‌کنند. 

آیت الله خاتمی گفت:اعلام تعلیق داوطلبانه انرژی هسته‌ای معنایی ندارد این برای آینده کشور است چرا که انرژی فسیلی در حال اتمام است، بنابراین انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست ، نسخه داده‌اند که مذاکرات مستقیم با آمریکا آغاز شود آن هم حکومتی که حاج قاسم را کشت و به کشور ما حمله کرد، همچنین قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد و به مراکز هسته‌ای ما حمله کرد. 

وی بیان کرد:چرا متوجه نمی‌شوید این مردم عاشورایی هستند در برابر آمریکا تسلیم نمی‌شوند،مقام معظم رهبری سال قبل فرمودند مذاکره با آمریکا نه عاقلانه نه هوشمندانه و نه شرافتمندانه است اما برخی توصیه به بی‌شرافتی می‌کنند اما بدانند که ملت ایران با شرافت بوده و خواهند ماند و زیر بار نسخه ذلت بار نمی‌روند.

آیت الله خاتمی متذکر شد: در این سیاه‌نامه ۵ تهمت به مردم زده شده است،آمریکا و رژیم صهیونیستی مردم را متهم می‌کنند که آنها حاکمیت ندارند،در این سیاه‌نامه هم همین حرف زده شده ۴۷ سال از انقلاب گذشته و مردم در این سال‌ها پای صندوق رای سرنوشت خود را انتخاب کردند. 

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: روزنامه‌ها و فضای مجازی پر از انتقاد هستند و در این امر آزاد هستند اما یک چیز را هیچ نظامی تحمل نمی‌کند که ما تحمل کنیم، امام علی علیه السلام هم براندازی را تحمل نکرد.آمریکا و رژیم صهیونیستی ایران را متهم به تنش زایی می‌کنند در این سیاه‌نامه اخیر نیز گفته شده که ایران از تنش زایی دست بردارد،لذا این بیانیه مردم را متهم به تنشزایی کرده است.

برچسب ها: نماز جمعه تهران ، آیت الله خاتمی
خبرهای مرتبط
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
دعوت مردم به شرکت در مراسم قرائت زیارت از بعید نبی مکرم اسلام (ص)
دیپلماسی نباید عرصه بروز اختلافات کم‌مایه سیاسی، اتهام زنی و مجادلات غیرمفید شود
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله سید احمد خاتمی اقامه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
شما فعلا آب و برق مردم رو قطع نکنید هر روز بعد از مردم صحبت کن
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
زیر بار ستم نمیکنیم زندگی درس قرآن دهد ندای آزادگی
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
خاک بر دهان کسانی که حق مسلم ایران رو می‌خواهند بدهند تا لبخند آمریکا را ببینند.
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا نمازی
۱۶:۳۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
باسلام ایران بعداز شکست از روسیه دردویست سال گذشته دیگر کشور شکست خورده نیست بلکه خود یک, روسیه پیروز سربلند است باهمت جوانان دانشمندان پرافتخار است دراین جنگ دوازده روزه هشت ساله پرقدرت به پیش میرود
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
غنی سازی حق مسلم ماست و از آن کوتاه نمی آییم
۶
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
سلام
بگردید جاسوس اعظم رو پیدا کنید تا تمام مشکلات اعم از اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،ورزشی و ....‌... همه اش حل میشود.
هر چه زودتر خیانتکاران و جنایتکارانِ جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رو پیدا کنید.تا مردم به آرامش برسند؟
۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
آب و برق حق مسلم ماست
کار و حقوق و زندگی حق مسلم ماست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
آب و برق ملت را تأمین کنید گرونی که دیگه ستون فقرات را شکسته
۱
۵۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
وقتی برق خونتون قطع میشه با همون شناسنامه ای که به پ ز ش ک ی ا ن رای دادید خودتان را بدمید. فرق میکند چه کسی ر ییس جمهور باشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
۱۷:۳۵ هیچ ربطی به پزشکیان نداره مشکل از جای دیگه اس از ریشه مشکل داره
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۴:۴۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
افرادی که دارن دل مردم رو خالی می‌کنند باید زیر نظر گرفته شوند
۱۹
۱۹
پاسخ دادن
Norway
ناشناس
۱۴:۳۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
کوتاه آمدن از غنی سازی ۶۰ درصد حتی ۵۹ درصد ، یعنی ذلت و خواری . یعنی تسلیم دشمن شدن . جنگ جنگ تا پیروزی .
۲۸
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
مردم ایران همچنان و همیشه پشت ایران هستند و در دهان یاوه گو خواهند زد
۲۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
انرژی هسته ای و غنی سازی و موشکی و پیشرفت همه جانبه حق مسلم ماست. کسی نباید با اینها معامله کند
۲۴
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
بد نیست سابقه امضا کنندگان این بیانیه هم مورد توجه مردم قرار گیرند
۱۴
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
تعلیق داوطلبانه؟ کدوم وطن‌فروشی چنین حرفی زده؟
۲۳
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اونایی که منفی زدند همون منافقانی هستند که شرفشون رو حاضرند معامله کنند. وای بر شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
کاش میگفتید که چرا برخی با بیانیه دادن باعث تشویش اذهان عمومی هستن و باید مجازات شوند!
۱۶
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
غرب گرایان متوهم
۳۰
۱۵
پاسخ دادن
Norway
ناشناس
۱۴:۴۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
ملت فهیم ایران تو جنگ ۱۲ روزه جانانه به میدان آمدند نه برای دفاع از خود بلکه برای دفاع از نظام و رهبری. همین مردم از مسئولان نطام می خواهند که هرگز دست از غنی سازی بر ندارند و تسلیم دشمن نشوند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
صحیح است صحیح است صحیح است
۲۳
۱۵
پاسخ دادن
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند
رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان نباید خدشه دار شود
آخرین اخبار
رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان نباید خدشه دار شود
اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
یمنی‌ها هنوز قابلیت‌های جدید را رونمایی نکرده‌اند / حزب‌الله انگشتش روی ماشه است
یکی از اهداف مکانیسم ماشه فشار اقتصادی به کشورمان است/ با تهدید جنگ میخواهند بازار ایران را معطل نگه دارند
در تمام مجوز‌های هیئت علمی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت باید به نخبگان اختصاص یابد
تنها عامل بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی، سلاح مقاومت است/صهیون ها به چیزی جز نابودی حزب الله راضی نمیشوند
پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم اخترفیزیک ایران
قفقاز نقشی حیاتی در آینده قدرت جهانی دارد
عراقچی: از خرمشهر تا جنگ ۱۲ روزه، پزشکان همواره پناه مردم بوده‌اند
پیام پزشکیان به مناسبت روز پزشک
موضع گیری نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درخصوص بیانیه مدعیان اصلاح طلبی
سپاه در آمادگی کامل به سر می‌برد